In der EU sank das Absatzvolumen im Einzelhandel bei "Nahrungsmitteln" um 0,2%, Unter den Mitgliedstaaten, für die Daten vorliegen, wurden die höchsten monatlichen Rückgänge des Absatzvolumens im Einzelhandel in den Niederlanden (-9,2%), Spanien (-5,7%) und Deutschland (-5,5%) registriert. Die höchsten Anstiege wurden in Lettland (+7,2%), Slowenien (+2,1%),...

