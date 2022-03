Der Trend bei dem Obst- und Gemüsekonsum wird wieder negativ, nach einer kurzen Kehrtwende, die während des größten Gesundheitsnotstandes verzeichnet wurde. Die gekauften Mengen beliefen sich auf 5,9 Millionen Tonnen, mehr als 3% weniger als in dem Vorjahr, was sich in den Ausgaben widerspiegelt, die von 12 Milliarden auf 11,8 Milliarden EUR sinken. Das ist auch ein Ergebnis...

Den vollständigen Artikel lesen ...