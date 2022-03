Das Unternehmen des innovativen Miniaturapfels Rockit nahm für seine Markenumgestaltung 2021 bei den Best Design Awards am Freitagabend einmal Gold, einmal Silber und dreimal Bronze mit. Das ist eine von The Designers Institute of New Zeland organisierte Veranstaltung, die hervorragende Leistungen in Grafik, Raum-, Produkt-, Digital- und Motion-Design präsentiert. Foto ©...

Den vollständigen Artikel lesen ...