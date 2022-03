The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.03.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.03.2022



ISIN Name

CA68323AEA84 ONTARIO PROV. 16/22

DE000CZ40L22 COBA MTN 17/22 VAR880

XS1233732194 MICHELIN 15/22

US867914AH65 TRUIST FINANCIAL 2026

CH0314250983 AARG. KT.BK 16-22

XS1575874471 OMAN 17/22 REGS

DE000BLB1K46 BAY.LDSBK.IS.S.31358

AU3SG0000508 TASMANIAN P. FINANCE 2022

XS1575979148 NATWEST GROUP 17/23 MTN

US94974BFC90 WELLS FARGO 12/22 MTN

