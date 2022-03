The following instruments on XETRA do have their first trading 03.03.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 03.03.2022Aktien1 CA27945P1053 Eden Empire Inc.2 SE0017563588 Loudspring Oyj BTA3 CA75585H2063 The Real Brokerage Inc.4 US97725Q1022 Wise PLC ADR5 CA8310063091 Slang Worldwide Inc.Anleihen/ETF1 US26442CBG87 Duke Energy Carolinas LLC2 US92556VAF31 Viatris Inc.3 US14040HCN35 Capital One Financial Corp.4 DE000DD5AZL4 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank5 US26442CBH60 Duke Energy Carolinas LLC6 US14040HCM51 Capital One Financial Corp.7 US12572QAK13 CME Group Inc.8 DE000A2TSPN7 Kreissparkasse Ludwigsburg9 DE000A3H3HE5 Kreissparkasse Ludwigsburg10 DE000HLB71L3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 DE000HLB71K5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 DE000HLB7Z32 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 US854502AP61 Stanley Black & Decker Inc.14 IE000Y6L6LE6 Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF15 IE000UZCJS58 Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF