Breitenbach (pta006/03.03.2022/07:00) - Einer der weltweit grössten VPI-Tanks wurde jetzt in Nordamerika mit dem Hochspannungsharz des Weltmarktführers Von Roll befüllt. Das Von Roll Produkt übertrifft die Konkurrenz in allen technischen Anforderungen deutlich.

Hochspannungsharze spielen eine wesentliche Rolle, zum Schutz empfindlicher Technik und steigern massgeblich die Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit von elektrischen Maschinen.

Carlos Huguet Sanchez, Präsident und CEO der Von Roll USA, Inc. erklärt: "Wir sind sehr stolz darauf, dass unser Harzsystem in den anspruchsvollsten Hochspannungsanwendungen auf dem Markt eingesetzt wird. Unser starkes Commitment zu unserem Werk in den USA macht uns zum idealen Partner für die amerikanische Industrie, insbesondere in diesen unsicheren Zeiten".

Das Hochspannungsharz wird am Standort in Schenectady, New York, hergestellt, wo das breiteste Produktportfolio für elektrische Isoliersysteme in Amerika angeboten wird.

Über die Von Roll Holding AG: Als Schweizer Industrieunternehmen fokussiert sich die Von Roll Holding AG auf Produkte zur Energieerzeugung, -speicherung, -übertragung und -verteilung. Von Roll ist Weltmarktführer für Elektroisolationsprodukte, -systeme und Services und weltweit an 14 Standorten mit rund 1000 Mitarbeitern vertreten. Das Unternehmen beliefert Kunden in über 80 Ländern.

