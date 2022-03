News von Trading-Treff.de Handelsstart an der 14000 im DAX: Anzeichen der Bodenbildung am Donnerstag voraus. Welche Impulse nehmen wir zum Handelsstart mit? Zum Mittwoch sprachen wir direkt in der Vorbörse über das bisherige Jahrestief von 13.809 Punkten. Es wurde bereits im Nachthandel unterboten und war dann direkt am Morgen zum Xetra-Start im Fokus der Trader. Innerhalb der ersten Handelsminuten wurde es unterschritten und ein neues Jahrestief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...