tokentus investment AG verstärkt sich mit einem Advisory Board



03.03.2022 / 07:30

- Thomas Schmidt, Kay Meyer und Sarah Rentschler-Gerloff werden tokentus künftig strategisch und fachlich beraten

- Drei Persönlichkeiten mit ausgewiesener Expertise in den Bereichen Entrepreneurship, Investment Management und Krypto-/Blockchain-Technologie

- Erweiterung des Netzwerks zur Unterstützung des Wachstums

Frankfurt am Main, 3. März 2022 - Die tokentus investment AG ("tokentus", ISIN: DE000A3CN9R8; WKN: A3CN9R; Kürzel: 14D) mit Sitz in Frankfurt am Main etabliert zur Unterstützung des weiteren Wachstums der Gesellschaft und im Rahmen der Ausweitung der Geschäftsaktivitäten ein Advisory Board mit drei Persönlichkeiten, die über eine starke Affinität zur Blockchain-Szene verfügen. Das neu geschaffene Advisory Board besteht aus Thomas Schmidt, Kay Meyer und Sarah Rentschler-Gerloff, drei ausgewiesenen Expert*innen mit großer Erfahrung und einem umfangreichen Netzwerk. Das neue Gremium soll dem Aufsichtsrat, dem Vorstand sowie dem Investment Management beratend und unterstützend zur Seite stehen.

Thomas Schmidt gilt als Unternehmerpersönlichkeit. Der Gründer von Webfleet Solutions ist heute Eigentümer und CEO der be10x Capital GmbH in Leipzig. Er und sein Unternehmen fungieren als Berater, Business Angel und Investor mit Fokus auf B2B, SaaS, Mobility, Blockchain, Technology und Exponential Growth. Er ist Spezialist für Strategieentwicklung in Kombination mit der entsprechenden Produkt- und Marktimplementierung für exponentielles Wachstum und Marktumbrüche, insbesondere in den Bereichen Hightech, Mobilitätsdienste und Software-as-a-Solution (SaaS)-Implementierungen für Unternehmen. Die erfolgreiche Durchführung mehrerer M&A-Transaktionen auf der Käufer- und Verkäuferseite, einschließlich Carve-outs und MBOs, gehören ebenfalls zu seinem Kompetenzportfolio.

Der Volkswirt Kay Meyer arbeitet langjährig als professioneller Investor in London. In dieser Funktion investiert er weltweit in Early-Stage-Tech-Projekte mit einem starken Fokus auf Fintech-, Blockchain- und Krypto-Unternehmen. Dabei kümmert er sich aktiv darum, das Wachstum seiner Portfoliounternehmen zu unterstützen. Mit Kay Meyer verbindet die tokentus bereits gemeinsame Investments, wie BCB Group, Celsius und Qredo.

Sarah Rentschler-Gerloff ist im Practice Partner Management bei der DXC Technology Consulting GmbH in Eschborn tätig, wo sie eine internationale Einheit für Digital Assets und Custody aufbaut. Als Ansprechpartnerin für interdisziplinäre Ressorts gehörten zu ihren Aufgaben unter anderem die Entwicklung und Integration von Serviceangeboten zum Thema Blockchain- und DL-Technologie mit dem Fokus auf Banking and Capital Markets sowie interner und externer Beratung zu den Bereichen Digital Economy, dezentrale Plattformen und Asset Tokenization.

"Ich freue mich sehr, dass wir drei aus meiner Sicht so hervorragende Spezialisten als Advisor für tokentus gewinnen konnten und damit Zugriff haben auf weiteres wichtiges Know-how, Erfahrungen und Ressourcen in den Bereichen Unternehmertum, Investment und Blockchain-Technologie", so Oliver Michel, CEO der tokentus investment AG. "Blockchain ist ein rasant wachsender Markt, der in seiner Entwicklung noch relativ weit am Anfang steht. Umso wichtiger ist es aus unserer Sicht im Rahmen der geplanten umfangreichen Investitionsaktivitäten und des angestrebten Wachstums, das Team der tokentus um ausgewiesene Experte mit einem starken Netzwerk zu erweitern. Denn unser Ziel bleibt es, ein hochwertiges, globales Portfolio an technologisch führenden Blockchain-Unternehmen aufzubauen und hierfür auf internationaler Ebene ein anerkannter Blockchain-VC zu werden."



Über die tokentus investment AG

Die tokentus investment AG (ISIN: DE000A3CN9R8, WKN: A3CN9R; Kürzel: 14D) ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Investitionen im Blockchain-Markt. Die Aktie der tokentus investment AG ist im m:access (Freiverkehr) der Börse München notiert und wird auf XETRA sowie weiteren deutschen Börsenplätzen gehandelt.

Über ein stetig wachsendes Netzwerk an Co-Investoren werden international Finanzanlagen und Beteiligungen an Unternehmen sowie Token von Beteiligungen und Finanzanlagen erworben, deren Geschäftsmodell in direkter Verbindung mit der Blockchain-Technologie steht. Aktionäre der tokentus investment AG können so mittelbar in ein diversifiziertes, internationales Portfolio im Zukunftsmarkt Blockchain investieren. Die tokentus investment AG versteht sich dabei als Investitionspool und Einstiegsvehikel für Investoren in den Blockchain-Markt. Als deutsche Aktiengesellschaft hat sich das Unternehmen der Transparenz und regelmäßigen Kommunikation gegenüber seinen Investoren verpflichtet. Aktuell hält die tokentus investment AG Finanzanlagen sowie Equity- und Token-Beteiligungen an zehn Blockchain-Unternehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.tokentus.com

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



