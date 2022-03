Hamburg (ots) -+++ Um potenzielle Kandidat:innen zu überzeugen, hat die Hamburger PR-Boutique unter dem Namen "Enter New Work" ein eigenes multimediales Recruitment-Magazin entwickelt +++Die Zeiten der klassischen Stellenanzeige sind vorbei. Um begehrte Fachkräfte zu gewinnen, ist eine moderne, multimediale Bewerberansprache unerlässlich. Aus diesem Grund hat die Hamburger PR-Boutique Frau Wenk jetzt das multimediale Recruitment-Magazin "Enter New Work (https://clutch-magazin.webmag.io/frau-wenk-magazin/enter-new-work/enter-new-work-by-frau-wenk)" kreiert, das potenzielle Kandidat:innen emotional anspricht und umfangreich informiert.Andrea Buzzi, Gründerin und Geschäftsführerin von Frau Wenk, erläutert: "Zur Gewinnung von Fachkräften hat die klassische Stellenanzeige ausgedient, sie ist eher Beiwerk als ein entscheidendes Werbemedium, um qualifizierte Mitarbeitende anzuziehen. Recruiting-Maßnahmen dienen gleichzeitig als 'Visitenkarte' des Unternehmens und sollten dementsprechend die Corporate Identity widerspiegeln."Das aufwendig gestaltete Magazin von Frau Wenk gibt nicht nur Einblicke in die Geschäftsfelder, das Kunden-Portfolio und den Medien-Kosmos der PR-Agentur, Interessierte lernen auch das Team und die flexiblen Arbeitszeitmodelle kennen. Das geschieht über Texte, Videos und Bilder, die regelmäßig erweitert und aktualisiert werden können. Es ist ein multimediales - und vor allem sehr persönliches - Porträt der PR-Boutique für Tech-Unternehmen, das komplett inhouse entwickelt und gestaltet wurde.Das brandneue digitale Magazin "Enter New Work" richtet sich sowohl an alle Jobsuchenden und Wechselwilligen als auch an Multiplikator:innen. Frau Wenk setzt es bei allen Recruiting-Kampagnen und -Aktionen sowie in der direkten Ansprache mit den Bewerber:innen ein.Darüber hinaus ergänzt es als neues Produkt das Kommunikationsportfolio der PR-Agentur. "Die Vielzahl an positiven Reaktionen zeigen uns, dass wir mit dem innovativen Magazin einen Nerv getroffen zu haben. Bei vielen Unternehmen gibt es ein großes Bedürfnis, gerade im Recruitment neue und innovative Wege zu gehen. Genau dabei kann unser neues Konzept helfen," erklärt Andrea Buzzi.Das Recruitment-Magazin ist eines der ersten innovativen Content-Projekte der erheblich verstärkten Redaktion der PR-Boutique. Inzwischen arbeiten unter der Führung von Alexander Becker, Chefredakteur und Head of Content, fünf erfahrene Redakteur:innen und Content-Creators. So konnte Frau Wenk allein seit Anfang des Jahres die Zugänge von so erfahrenen Journalistinnen wie Cornelia Erichsen (CvD von t3n) und Yvonne Wodzak (Chefredakteurin "Public Marketing") vermelden.Bildmaterial:Andrea Buzzi, Geschäftsführerin von Frau Wenk (Credit: Klaus Knuffmann) (https://www.frauwenk.de/Andrea_Buzzi_Agentur_FrauWenk_quadrat.jpg)Cover "Enter New Work" (https://www.frauwenk.de/Cover%20Enter%20New%20Work.png)Detailseite "Enter New Work" (https://www.frauwenk.de/New%20Work%20Schreibtisch.png)Über die Agentur Frau Wenk GmbHFrau Wenk bietet Kommunikationslösungen für Zukunftsunternehmen. Seit 2008 berät die PR-Boutique Tech-Unternehmen aus Europa und den USA zu der kommunikativen Außendarstellung in Wirtschafts- und Fachmedien sowie bei digitalen Influencern. Die Agentur hat bislang mehr als 150 Tech-Unternehmen und Gründer mit digitalem Geschäftsmodell so zu mehr Sichtbarkeit und Erfolg verholfen. Frau Wenk ist als Content-Spezialist für digitale Themen Herausgeber von CLUTCH, dem Gesellschaftsmagazin für die digitale Welt. Als Agentur mit hoher digitaler Expertise und Leidenschaft für Innovationen treibt Frau Wenk das Thema disruptive PR voran. Neuestes Produkt der PR-Boutique ist das multimediale Recruitment-Magazin "Enter New Work (https://lnkd.in/e-s2qsPM)". PassionateThoughtLeaders DisruptivePR www.frauwenk.deMehr News von Frau Wenk:LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/agentur-frau-wenkTwitter: https://twitter.com/FrauWenkNewsroom: https://www.frauwenk.de/newsroom/Pressekontakt:Agentur Frau Wenk +++ GmbHTel.: +49 40 32 90 47 38 0E-Mail: pr@frauwenk.deOriginal-Content von: Agentur Frau Wenk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78480/5161020