Raiffeisen hat 2021 in allen Geschäftsbereichen zugelegt. Im Hypothekargeschäft wuchs die genossenschaftlich organisierte Bankengruppe etwa mit dem Markt.St. Gallen - Die Raiffeisen-Gruppe hat 2021 in allen Geschäftsbereichen zugelegt und den Gewinn deutlich gesteigert. Im Hypothekargeschäft wuchs die genossenschaftlich organisierte Bankengruppe etwa mit dem Markt. Der Gruppengewinn kletterte im vergangenen Jahr um 24 Prozent auf 1,07 Milliarden Franken, wie die Raiffeisen-Gruppe am Donnerstag mitteilte. Der Geschäftserfolg als Mass für das...

