Das bisherige Jahrestief von 13.809 Punkten stand im DAX gestern als Ziel direkt am Morgen auf der Agenda. Denn nach dem Schlusskurs auf Tagestief am Dienstag war der Abwärtsdruck weiter präsent und zeigte dies bereits in der Vorbörse an. Innerhalb der ersten Handelsminuten wurde ein neues Jahrestief markiert, welches nun ...

