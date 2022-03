MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die nach dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine aufgenommenen Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau sollen am Donnerstagmorgen in Belarus fortgesetzt werden. Die ukrainische Delegation sei bereits auf dem Weg zum Verhandlungsort, der sich nahe der polnischen Grenze in Belarus befinde, teilte der russische Unterhändler Wladimir Medinski am Mittwoch mit. Bei den Gesprächen solle es auch um eine Waffenruhe gehen. Die Pressestelle des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bestätigte, dass die Delegation auf dem Weg an den Verhandlungsort sei. Nach Angaben Medinskis wurde der Verhandlungsort "gemeinsam" von beiden Seiten vereinbart. Die ukrainischen Behörden haben derweil die Einnahme der Hafenstadt Cherson im Süden der Ukraine durch die russische Armee bestätigt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

GEA (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

4. QUARTAL 4Q21 ggVj Zahl 4Q20 Auftragseingang 1.270 +3% 17 1.237 Umsatz 1.331 +8% 20 1.231 EBITDA* 179 +26% 19 142 EBIT* 117 +33% 4 88 Ergebnis nach Steuern/Dritten 79 -- 3 -22 Ergebnis je Aktie 0,39 -- 20 -0,12 * vor Restrukturierungsaufwand

Weitere Termine:

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis, Lübeck

07:30 DE/GFT Technologies SE, Jahresergebnis, Stuttgart

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), ausführliches Jahresergebnis, Wien

08:00 FI/Fortum Oyj, Jahresergebnis, Espoo

08:00 GB/London Stock Exchange plc (LSE), Jahresergebnis, London

13:00 DE/SAP SE, Geschäftsbericht 2021 (inkl. Vergütungsbericht), Walldorf

14:00 DE/Volkswagen AG (VW), PK (digital) mit Ulbrich, Vorstandsmitglied Marke Volkswagen

AUSBLICK KONJUNKTUR

- CH 08:30 Verbraucherpreise Februar PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,8% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,6% gg Vj - IT 09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 52,7 zuvor: 48,5 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,9 1. Veröff.: 57,9 zuvor: 53,1 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,6 1. Veröff.: 56,6 zuvor: 52,2 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,8 1. Veröff.: 55,8 zuvor: 51,1 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 55,8 1. Veröff.: 55,8 zuvor: 52,3 11:00 Erzeugerpreise Januar Eurozone PROGNOSE: +2,3% gg Vm/+26,9% gg Vj zuvor: +2,9% gg Vm/+26,2% gg Vj 11:00 Arbeitsmarktdaten Januar Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,0% zuvor: 7,0% - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,8 1. Veröff.: 60,8 zuvor: 54,1 - US 14:30 Produktivität ex Agrar 4Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +6,7% gg Vq 1. Veröff.: +6,6% gg Vq 3. Quartal: -5,0% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +0,3% gg Vq 1. Veröff.: +0,3% gg Vq 3. Quartal: +9,3% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 232.000 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,8 1. Veröff.: 56,7 zuvor: 51,2 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 61,0 Punkte zuvor: 59,9 Punkte 16:00 Auftragseingang Industrie Januar PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 14.022,00 +0,2% E-Mini-Future S&P-500 4.387,75 +0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 14.237,00 -0,0% Nikkei-225 26.577,27 +0,7% Schanghai-Composite 3.484,59 +0,0% +/- Ticks Bund -Future 169,47 +39 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 14.000,11 +0,7% DAX-Future 13.998,00 +1,3% XDAX 14.004,34 +1,3% MDAX 31.100,36 +0,4% TecDAX 3.207,06 +0,6% EuroStoxx50 3.820,59 +1,5% Stoxx50 3.619,58 +1,4% Dow-Jones 33.891,35 +1,8% S&P-500-Index 4.386,54 +1,9% Nasdaq-Comp. 13.752,02 +1,6% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 169,08 -152

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Weiter mit einem volatilen Geschäft an Europas Börsen rechnen Händler am Donnerstag. Chancen auf eine Kurserholung seien vorhanden, nachdem in den USA am Vorabend eine kräftige Erholungsrally eingesetzt hatte. Kurstreiber waren Aussagen von Fed-Präsident Powell, der sich klar in Richtung einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte positionierte. Damit wurden noch verbliebene Sorgen vor einem großen 50-Punkte-Schritt ausgepreist. Der DAX dürfte versuchen, sich etwas von der 14.000er-Marke nach oben abzusetzen. Mit Spannung warten Marktteilnehmer zudem auf das EZB-Protokoll vom 3. Februar am Mittag und die Erzeugerpreise für den Januar aus der EU, die mit fast 27 Prozent Anstieg zum Vorjahr erwartet werden. Zum Wirtschaftswachstum stehen dazu viele Revisionen von Einkaufsmanager-Indizes (PMI) und einige neue Daten rund um den Globus an. In den USA steht am Nachmittag der wichtige ISM-Service-Index an. Er dürfte auf einen starken US-Arbeitsmarktbericht am Freitag hindeuten. Daneben bleiben die Entwicklungen im Ukraine-Krieg im Fokus.n

Rückblick: Stützend wirkte die Aussicht auf weitere Gespräche zwischen den Kriegsparteien Russland und Ukraine, sowie die kräftige Erholung der US-Aktienmärkte. Bremsend wirkten zugleich die fortgesetzten russischen Angriffe und die sich abzeichnenden wirtschaftlichen Folgen der verhängten Sanktionen auch für den Westen. Zu den Wachstumssorgen kam eine Rekordinflation in der Eurozone, was Sorgen vor einer Stagflation schürte. Anleger flohen in Öl-, Stahl- und Rohstoffaktien, Verlierer waren Auto- und Versorgertitel. Der Subindex der Ölwerte schoss um 4 Prozent nach oben angesichts weiter stark steigender Ölpreise. Minen- und Rohstoffwerte legten 2,3 Prozent zu. Laut der russischen Nachrichtenagentur Tass will Russlands Stahlkonzern Severstal nicht mehr in die EU liefern - und damit an Kunden der Autoindustrie. Versorger standen weiter unter Druck, weil der Markt eine möglichen Sondersteuer auf Gewinne in der Branche angesichts der rapide steigenden Energiepreise befürchtet. Der Logistiker Kühne & Nagel (+1,9%) erfreute mit guten Zahlen zum vierten Quartal 2021.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - SMA Solar brachen um rund 18 Prozent ein. Sowohl die Zahlen für 2021 als auch der Ausblick auf 2022 enttäuschten. Zudem war die Aktie an den Vortagen sehr stark gestiegen, weil die Branchenwerte von den stark steigenden Energiepreisen mit nach oben gezogen wurden. SAP gewannen 2 Prozent. Marktteilnehmer zogen aus den Zahlen von Salesforce in den USA positive Rückschlüsse. Gesucht waren auch MTU und Airbus mit über 5 Prozent Plus. Beide Titel wurden mit Blick auf die erhöhten Rüstungsausgaben gekauft. Bayer stiegen um 4 Prozent dank zahlreicher positiver Analystenkommentare zu den am Vortag veröffentlichten Geschäftszahlen. Sixt legten um 6,2 Prozent zu. Die 2021er Zahlen kamen gut an, weil der Vorsteuergewinn die Prognose übertraf.

XETRA-NACHBÖRSE

Passend zum nachbörslich praktisch unveränderten XDAX gab es auch bei deutschen Einzelwerten keine Auffälligkeiten, wie ein Händler des Brokers Lang & Schwarz sagte.

USA - AKTIEN

Sehr fest - Hoffnung schöpften Anleger mit Blick auf eine für Donnerstag angekündigte zweite Gesprächsrunde zwischen russischen und ukrainischen Delegierten. Rückenwind kam aber auch davon, dass US-Notenbankchef Powell für das in zwei Wochen stattfindende Zinstreffen angesichts der stark erhöhten Inflation zwar eine Zinserhöhung avisierte; allerdings sprach er sich - auch wegen schwer abwägbaren Folgen des Ukraine-Kriegs - für eine Erhöhung um nur 25 Basispunkte aus. Zuletzt hatten einige Notenbanker auch schon für Spekulationen über einen größeren Zinsschritt gesorgt angesichts der beharrlich zu hoch bleibenden Inflation. Vor der Startglocke hatten besser als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktdaten aus der US-Privatwirtschaft ein weiteres Signal für anhaltenden Inflationsdruck gesendet. Bankaktien erholten sich im Schnitt um 3,0 Prozent, befeuert von den wieder steigenden Marktzinsen. Tagessieger waren Halbleiteraktien mit einem Subindex-Plus von 3,2 Prozent, nachdem US-Präsident Joe Biden in seiner Rede zur Lage der Nation die Bedeutung des US-Halbleitersektors betont hatte. Hewlett Packard Enterprise schossen nach starken Zahlen zum ersten Geschäftsquartal um über 10 Prozent nach oben. Salesforce.com (+0,7%) übertraf zwar die eigenen Ziele, der Ausblick fiel aber eher durchwachsen aus. Der Einzelhändler Ross Stores

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 03, 2022 01:38 ET (06:38 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

(+6,1%) erfreute mit überraschend starken Zahlen und einer Dividendenerhöhung. Nordstrom reagierten mit einem Kursfeuerwerk von rund 38 Prozent auf die Vorlage des Quartalsberichts und vor allem einen viel besser als erwartet ausgefallenen Gewinnausblick.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,53 +18,3 1,34 79,8 5 Jahre 1,77 +18,4 1,59 51,5 7 Jahre 1,87 +19,6 1,67 43,0 10 Jahre 1,89 +16,6 1,72 38,0 30 Jahre 2,28 +17,4 2,10 37,8

Anleihen waren nach ihren jüngsten kräftigen Gewinnen angesichts des neuen Hoffnungsschimmers in der Ukraine als sicherer Hafen zunächst nicht mehr gefragt. Entsprechend zogen die Renditen wieder kräftig an, im Zehnjahresbereich um fast 17 Basispunkte auf 1,89 Prozent. Dazu trug auch die avisierte Zinserhöhung in zwei Wochen bei.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1097 -0,2% 1,1120 1,1091 -2,4% EUR/JPY 128,38 -0,1% 128,45 128,26 -1,9% EUR/CHF 1,0209 -0,2% 1,0865 1,0234 -1,6% EUR/GBP 0,8279 -0,2% 0,8296 0,8312 -1,5% USD/JPY 115,68 +0,1% 115,52 115,65 +0,5% GBP/USD 1,3405 +0,0% 1,3404 1,3345 -0,9% USD/CNH 6,3226 +0,0% 6,3216 6,3237 -0,5% Bitcoin BTC/USD 43.317,95 -1,8% 44.095,12 44.347,12 -6,3%

Der Dollar legte zunächst weiter zu, am Ende ging ihm aber etwas die Luft aus und der Dollar-Index lag minimal im Minus. Dazu trug auch bei, dass sich der US-Notenbankchef für einen kleinen Zinsschritt ausgesprochen hatte. Aufwärts ging es mit dem Kanada-Dollar, nachdem die kanadische Notenbank wie weithin erwartet wegen der hohen Inflation den Leitzins um 25 Basispunkte angehoben hatte. Im asiatischen Handel zeigt sich der Dollar-Index wieder mit einem leichten Plus.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 114,43 110,60 +3,5% 3,83 +53,7% Brent/ICE 116,64 112,93 +3,3% 3,71 +51,3%

Die Ölpreise kannten auf dem Weg nach oben weiter kein Halten und nährten so weiter Inflationssorgen. US-Öl der Sorte WTI kostete rund 7 Prozent mehr und war mit 110,60 Dollar zum Settlement so teuer wie zuletzt 2011. Preistreibend wirkte weiter, dass als Folge der russischen Invasion und der verhängten Sanktionen mit einem stark verminderten Ölangebot aus Russland zu rechnen ist. Dass die wöchentlichen US-Ölvorräte unerwartet sanken, bescherte dem Preisauftrieb dabei keinen zusätzlichen Impuls mehr. Wirkungslos blieb daneben auch, dass die Opec+ wie erwartet an der schon vereinbarten weiteren monatlichen Erhöhung der Ölförderung um 400.000 Barrel pro Tag festhielt und nicht etwa auf den stark gestiegenen Ölpreis mit einer stärkeren Erhöhung reagierte. Dass nach der Internationalen Energieagentur nun auch Staaten wie die USA oder auch Deutschland einen Teil ihrer strategischen Ölreserven freigeben wollen, bremste den Ölpreisanstieg ebenfalls nicht. Im asiatischen Handel setzen die Ölpreise ihre Aufwärtstendenz weiter mit deutlichen Aufschlägen fort.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.927,52 1.928,89 -0,1% -1,38 +5,4% Silber (Spot) 25,29 25,25 +0,2% +0,04 +8,5% Platin (Spot) 1.081,25 1.074,49 +0,6% +6,76 +11,4% Kupfer-Future 4,71 4,66 +1,2% +0,06 +5,5%

Beim Gold gab es eine Gegenbewegung nach den jüngsten kräftigen Gewinnen. Das Edelmetall verbilligte sich um 20 Dollar oder 1 Prozent auf 1.925 Dollar, auch weil US-Anleihen mit den erholten Renditen als Anlage wieder attraktiver wurden.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

UKRAINE-KRIEG

- Nach einem virtuellen Sonder-Finanzministertreffen der EU hat Bundesfinanzminister Christian Lindner Russland mit verschärften Sanktionen gedroht. Er forderte zudem Maßnahmen, um zu verhindern, dass von Sanktionen betroffene Einzelpersonen oder Unternehmen Kryptowährungen verwenden, um die Strafmaßnahmen zu umgehen. Kryptowährungskäufe in Rubel sind auf ein Rekordhoch geklettert, seit die USA und ihre westlichen Verbündeten den russischen Finanzsektor mit harten Sanktionen überzogen. Kryptowährungen wie Bitcoin und Tether profitieren seitdem, denn sie sind nicht direkt von den Strafmaßnahmen betroffen.

- Die strategisch wichtige ukrainische Hafenstadt Mariupol steht nach Angaben ihres Bürgermeisters Wadym Boitschenko unter russischem Dauerbeschuss. Die Stadt sei über 14 Stunden ununterbrochen angegriffen worden, sagte er bei einer Pressekonferenz.

- Die Bundeswehr prüft nach den Worten von Bundeswehr-Generalinspekteur Eberhard Zorn die Lieferung weiterer Rüstungsgüter aus eigenen Beständen an die Ukraine.

- Der schwedische Moderiese Hennes und Mauritz (H&M) stellt wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine bis auf weiteres seinen Verkaufsbetrieb in Russland ein.

- US-Außenminister Antony Blinken wird inmitten des Ukraine-Kriegs nach Osteuropa reisen. Blinken wird von Samstag an Polen, Moldau, Litauen, Lettland und Estland besuchen. Zuvor nimmt er am Freitag an einer Dringlichkeitssitzung der Nato-Außenminister in Brüssel teil.

- Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will weiter mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin im Gespräch bleiben. "Ich habe mich entschlossen, mit Präsident Putin in Kontakt zu bleiben, so lange ich kann und so lange es nötig ist, (...) um eine Ausweitung des Konfliktes zu verhindern", sagte Macron in einer Fernsehansprache. Macron warf Putin erneut vor, den Krieg angestiftet zu haben.

- Als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine hat die Weltbank alle ihre Programme in Russland und Belarus gestoppt. Die Hilfsprojekte würden "mit sofortiger Wirkung eingestellt", gab die Weltbank mit Sitz in Washington bekannt.

- Die USA haben wegen des Ukraine-Kriegs neue Sanktionen gegen den russischen Verteidigungssektor und gegen Belarus angekündigt.

- Schweden hat die Verletzung seines Luftraumes über der Ostsee durch vier russische Kampfflugzeuge gemeldet. Die Kampfjets vom Typ Suchoi Su-27 und Suchoi Su-24 seien für kurze Zeit in den schwedischen Luftraum über dem Osten der Insel Gotland eingedrungen, teilte der schwedische Generalstab mit. Derzeit wird in Schweden, das seit Jahrzehnten eine Neutralitätspolitik verfolgt, intensiv über einen Beitritt in die Nato diskutiert.

- Der russische Milliardär Roman Abramowitsch will angesichts des Einmarsches seines Landes in die Ukraine den englischen Fußballklub FC Chelsea verkaufen. Den Gewinn aus dem Verkauf wolle er an Kriegsopfer in der Ukraine spenden.

- Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hat Mercedes-Benz angekündigt, die Fertigung in Russland sowie Exporte in das Land zu stoppen.

- Die UN-Vollversammlung in New York hat in einer Resolution Russland zum sofortigen Abzug aus der Ukraine aufgefordert. 141 Mitgliedstaaten stimmten am Mittwoch für die Resolution, fünf stimmten dagegen und 35 Staaten enthielten sich, darunter China.

KONJUNKTUR CHINA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Februar verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 50,2 (Januar: 51,4) Punkte und sank damit auf den tiefsten Stand seit sechs Monaten.

GELDPOLITIK EZB

Die aktuelle Schwäche des Euro stellt aus Sicht der EZB offenbar kein Problem dar. EZB-Chefvolkswirt Philip Lane sagte, "der Wechselkurs ist nicht weit von dem Niveau entfernt, das er vor der Pandemie hatte." Es handele sich um eine Umkehr der Aufwertung, die im ersten Jahr der Corona-Pandemie stattgefunden habe.

ÖLFÖRDERUNG OPEC+

Die von Saudi-Arabien und Russland angeführte Förderallianz Opec+ hat an der geplanten Erhöhung der Rohölproduktion festgehalten und wird demgemäß die gemeinsame Produktion im April um weitere 400.000 Barrel pro Tag erhöhen.

RATING RUSSLAND

Die Ratingagenturen Moody's und Fitch haben die Bonitätsbewertung Russlands um jeweils sechs Stufen herabgesetzt. Auch bei diesen beiden Agenturen fallen Russland-Anleihen damit aus dem Investmentgrade-Bereich heraus und gelten nun als hochspekulative Anlage. Am Wochenende hatte bereits Standard & Poor's Russland auf Junk-Niveau abgestuft. Die Agenturen prüfen weitere Abstufungen.

INDEXÄNDERUNG MSCI

MSCI hat beschlossen, russische Aktien aus seinen Indizes für Schwellenländer zu streichen. "MSCI erhielt Rückmeldungen von einer Vielzahl von Investoren, darunter Vermögensverwaltern, Broker-Händlern und Börsen, die mit überwältigender Mehrheit bestätigten, dass der russische Aktienmarkt derzeit nicht investierbar ist und dass russische Wertpapiere aus den MSCI Emerging Market Indizes entfernt werden sollten", so das Unternehmen. Vor diesem Hintergrund würden russische Wertpapiere am 9. März von "Emerging Markets" in den Status "Standalone Market" verschoben. FTSE Russell hatte am Mittwoch ebenfalls Pläne angekündigt, russische Aktien aus seinen Indizes zu entfernen. "Russland wird mit Wirkung vom Montag, den 7. März, aus allen FTSE Russell Equity Indizes gestrichen", teilte das Unternehmen mit.

MERCK KGAA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 03, 2022 01:38 ET (06:38 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3-

hat im vergangenen Jahr ihre drei Mal angehobene Jahresprognose übertroffen. Die Aktionäre sollen am Geschäftserfolg mit einer Dividende von 1,85 Euro je Aktie beteiligt werden, das sind 45 Cent mehr als im Jahr vor. Für das laufende Jahr stellt der Pharma- und Spezialchemiekonzern weiteres Wachstum in Aussicht. Der Umsatz stieg um 12,3 Prozent auf 19,7 Milliarden Euro, wie der Konzern mitteilte. Zu diesem Umsatzwachstum haben alle drei Unternehmensbereiche beigetragen. Die wichtigsten Treiber waren der Mitteilung zufolge die Big-3-Geschäfte des Unternehmens - das Process-Solutions-Geschäft von Life Science, neue Healthcare-Produkte und das Semiconductor-Solutions-Geschäft von Electronics. Das organische Umsatzwachstum belief sich auf 13,8 Prozent. Negative Währungskurseffekte schmälerten die Einnahmen um 1,4 Prozent. Das bereinigte Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA pre) legte um 17,3 Prozent auf 6,1 Milliarden Euro zu. Nach Steuern verdiente die Merck KGaA 3,07 Milliarden Euro, nach 1,99 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 30,1 Prozent auf 8,72 Euro. Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet Merck ein starkes organisches Wachstum der Umsatzerlöse und des EBITDA pre, insbesondere getragen von Life Science. Die prognostizierte Wechselkursentwicklung sollte den Umsatz mit 1 bis 4 Prozent und das operative Ergebnis mit 2 bis 5 Prozent positiv beeinflussen. Auch der operative Cash Flow soll stark ansteigen, von 4,616 Milliarden Euro im Jahr 2021.

EVONIK

Bei dem Konzern hat die Entwicklung des operativen Gewinns im vierten Quartal mit dem Umsatzwachstum nicht Schritt gehalten. Die Aktionäre sollen 1,17 Euro Dividende je Anteilsschein erhalten - 2 Cent mehr als im Jahr zuvor. Für das vierte Quartal wurden folgende Eckdaten genannt (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG 4. QUARTAL 4Q21 ggVj 4Q21 ggVj 4Q20 Umsatz 4.091 +27% 3.751 +17% 3.212 EBITDA bereinigt 502 +20% 527 +26% 418 EBIT bereinigt 217 +49% 267 +83% 146 Ergebnis nach Steuern/Dritten 106 +45% 149 +105% 73 Erg nach Steuern/Dritten berei. 224 +96% 177 +55% 114 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,48 +100% 0,38 +58% 0,24

KION

hat im vergangenen Jahr die Markterwartungen beim Auftragseingang und Umsatz übertroffen. Der operative Gewinn liegt dagegen etwas unter den Prognosen der Analysten. Die Dividende will das Unternehmen laut Mitteilung angesichts des hohen Ergebnisanstiegs mehr als verdreifachen auf 1,50 Euro je Aktie. Hier wurden lediglich 1,16 Euro erwartet.

STRÖER

Der Außenwerbekonzern hat im vergangenen Jahr dank einer starken Nachfrage die eigenen Erwartungen übertroffen. Rückenwind gaben laut Mitteilung die digitale Außenwerbung oder die programmatische Vermarktung von Inhalten. Für das laufende Jahr rechnet der Konzern erneut mit einem zweistelligen Wachstum. Für das Gesamtjahr 2021 wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro):

. BERICHTET PROG PROG GESAMTJAHR Gj21 ggVj Gj21 ggVj Gj20 Umsatz 1.630 +13% 1.599 +11% 1.442 EBITDA bereinigt 513 +13% 510 +13% 453 Ergebnis nach Steuern bereinigt 170 +35% 158 +26% 126

LUFTHANSA

hat im vierten Quartal ihren Umsatz mehr als verdoppelt und ihren Verlust deutlich verringert. Die wirtschaftliche Erholung will der Airline-Konzern im Jahr 2022 fortsetzen und beschleunigen und erwartet eine weitere Verbesserung des bereinigten EBIT und des bereinigten freien Cashflow im Vergleich zum Vorjahr. Die dramatischen Entwicklungen in der Ukraine und der wirtschaftlichen und geopolitischen Folgen des Konflikts sowie verbleibende Unsicherheiten bezüglich des Pandemieverlaufs ließen einen detaillierten Finanzausblick momentan jedoch nicht zu, teilte der Konzern mit. Für das vierte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG 4. QUARTAL 4Q21 ggVj 4Q21 ggVj 4Q20 Umsatz 5.833 +125% 5.290 +104% 2.594 EBIT bereinigt -271 -- -233 -- -1.290 Ergebnis nach Steuern/Dritten -314 -- -269 -- -1.141 Ergebnis je Aktie -0,45 -- -0,09 -- -2,12 Adjusted Free Cashflow -261 -- -307 -- -1.090

Lufthansa verlängert zudem die Verträge der Vorstandsmitglieder Christina Foerster und Michael Niggemann vorzeitig um jeweils fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2027.

PROSIEBEN

hat im vergangenen Jahr von der Erholung der Werbemärkte profitiert. Der Konzern steigerte Umsatz und Gewinn deutlich. Davon sollen auch die Aktionäre etwas haben: Für sie ist eine Dividende von 80 Cent vorgesehen, 31 Cent mehr als im Vorjahr. Prosieben steigerte den Nettogewinn 2021 um knapp zwei Drittel auf 449 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA), eine zentrale operative Steuerungsgröße des Konzerns, legte erwartungsgemäß um knapp ein Fünftel auf 840 Millionen Euro zu. Der Umsatz stieg um 11 Prozent auf knapp 4,5 Milliarden Euro, womit Prosieben die unterjährig mehrfach erhöhte eigene Prognose erfüllte. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst bereitgestellten Konsens einen Umsatz von 4,55 Milliarden Euro prognostiziert.

THALES

Der französische Aerospace- und Rüstungskonzern hat seinen Gewinn im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Die Dividende steigt auf 2,56 von 1,76 Euro. Für das laufende Jahr stellt das Unternehmen weiteres Wachstum in Aussicht.

CITIGROUP

drohen in einem "ernsten Stressszenario" in Russland laut Führungskräften Verluste in Höhe von fast 5 Milliarden US-Dollar. Die New Yorker Bank hatte am Montag bekanntgegeben, dass sie zum Ende vergangenen Jahres insgesamt mit etwa 10 Milliarden Dollar in dem Land engagiert ist, einschließlich Krediten an Verbraucher und Unternehmen, Bargeld bei der Zentralbank, Wertpapieren und Investitionen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2022 01:38 ET (06:38 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.