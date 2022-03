Um 8:00 Uhr: Handelsvorbereitung für den Rest der Woche. Der deutsche Leitindex hat seinen freien Fall etwas abgebremst und schwankt um die Marke von 14.000 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stabilisiert sich und könnte im Wochenchart ein Bullish-Engulfing ausbilden. Gold legt nach den Gewinnmitnahmen der Vorwoche zu und notiert über 1.900 USD. Die Ölsorte Brent schießt in dieser Woche in die Höhe und hat über 20% an Wert gewonnen. EURUSD verliert an Boden und notiert auf dem tiefsten Stand seit ...

