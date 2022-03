FACC tritt dem internationalen Forschungsnetzwerk TPRC bei und arbeitet gemeinsam mit international führenden Technologieunternehmen an der Weiterentwicklung von Leichtbauwerkstoffen, sogenannten thermoplastischen Faserverbundkunststoffen. Diese sind voll recyclefähig und aufgrund ihres geringen Gewichtes vor allem für den Aerospace-Bereich attraktiv. Die großen internationalen Luftfahrtunternehmen, darunter Boeing, Spirit AeroSystems, Collins Aerospace, GKN Aerospace - und seit kurzem auch FACC - bündeln daher im ThermoPlastic composites Research Center (TPRC) ihre Kräfte: In einem Forschungszentrum in Enschede (Niederlande) werden die Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und zum Einsatz dieses zukunftsträchtigen Materials erforscht ....

