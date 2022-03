San Mateo, Kalifornien, 3. März 2022 (ots/PRNewswire) -Durch die Integration mit der SAP® Business ByDesign®-Lösung bietet die Celigo-Lösung optimierte E-Commerce-Abläufe durch die durchgängige Automatisierung von GeschäftsprozessenCeligo Inc., ein führendes Unternehmen für unternehmensweite Integration Platform as a Service (iPaaS) für den Mittelstand, gab heute bekannt, dass seine Shopify-Integrations-App für die SAP Business ByDesign-Lösung jetzt auch auf dem SAP® Store, dem Online-Marktplatz für SAP- und Partnerangebote, verfügbar ist. Die Lösung von Celigo ermöglicht es sowohl IT- als auch Nicht-IT-Anwendern, Order-to-Cash-Automatisierungen zwischen SAP Business ByDesign und Shopify einzurichten und zu verwalten sowie E-Commerce-Abläufe zu optimieren, so dass Unternehmen skalieren können."Da das Online-Shopping einen großen Teil des Einzelhandelsumsatzes ausmacht, sind die Unternehmen gezwungen, ihre E-Commerce-Aktivitäten zu verbessern, um wettbewerbsfähig zu bleiben", so Randal Davis, Director of Channel Sales bei Celigo. "Wenn wir unseren Kunden und den Partnern, die sie bedienen, die Möglichkeit geben, E-Commerce-Prozesse zu automatisieren, beschleunigen wir die digitale Transformation im gesamten Unternehmen und verschaffen diesen Kunden einen Wettbewerbsvorteil, während ihre Unternehmen wachsen."Die Verfügbarkeit von Celigos Shopify-Integration für SAP Business ByDesign auf SAP Store ermöglicht es der IT-Abteilung, den Line-of-Business-Teams und den Fachberatern, sowohl allgemeine als auch benutzerdefinierte E-Commerce-Geschäftsprozesse mit diesen einzigartigen Fähigkeiten und Funktionen zu automatisieren:- Der Aufbau der Lösung auf Celigos führendem iPaaS führt zu Erweiterbarkeit, Anpassbarkeit, Skalierbarkeit, Überwachung und Fehlermanagement, die mit Point-to-Point-Lösungen oder kundenspezifischen Lösungen nicht möglich sind.- Umfassende, sofort einsatzbereite Abläufe ermöglichen die systemübergreifende Synchronisierung von Lagerbeständen, Kunden, Kundenaufträgen, Auftragsstornierungen und Erfüllungen (oder Auslieferungen) und optimieren die betriebliche Effizienz für einzelne oder mehrere Shopify-Shops.- Die intuitive Einrichtung ohne Kodierung führt die Benutzer durch den Prozess der Einrichtung der Integrationen, ohne dass sie sich um APIs oder Code kümmern müssen und wertvolle IT-Ressourcen einsparen.- Die Datenintegrationsflüsse können mit Celigos iPaaS angepasst und erweitert werden, ohne dass technische Ressourcen erforderlich sind.- Ohne Transaktionsbeschränkungen oder Gebühren können Kunden Daten über alle Vertriebskanäle (einschließlich sozialer und telefonischer Bestellungen) zwischen Shopify und SAP Business ByDesign synchronisieren, um eine zeitnahe Bearbeitung von Bestellungen und eine kanalübergreifende Bestandstransparenz zu gewährleisten."Da sich immer mehr Verkäufe ins Internet verlagern, ist es für Händler wichtig, ein reibungsloses Kundenerlebnis auf skalierbare Weise zu bieten", so Davis weiter. "Celigo ist ein bewährter Marktführer im Bereich der E-Commerce-Automatisierung, insbesondere bei Shopify und ERP-Integrationen. Ein beträchtlicher Teil der Black Friday/Cyber Monday-Bestellungen auf Shopify-Storefronts wurde über Celigo abgewickelt. Die Tatsache, dass Celigo trotz eines 10-fachen Anstiegs des Datenvolumens keine Ausfallzeiten zu verzeichnen hatte, unterstreicht unsere Kompetenz und Skalierbarkeit bei der Abwicklung von Shopify-Händlern mit hohem Volumen."Der SAP Store, zu finden unter store.sap.com, bietet eine vereinfachte und vernetzte digitale Kundenerfahrung, um mehr als 1.800 Lösungen von SAP und seinen Partnern zu finden, auszuprobieren, zu kaufen und zu erneuern. Dort finden Kunden die SAP-Lösungen und von SAP geprüften Lösungen, die sie für die Entwicklung ihres Unternehmens benötigen. Und für jeden über den SAP Store getätigten Einkauf pflanzt SAP einen Baum.Celigo ist ein Partner im SAP PartnerEdge® Programm. Als solches ist es befugt, Softwareanwendungen zu entwickeln, zu vermarkten und zu verkaufen, die die SAP-Software und -Technologie ergänzen und darauf aufbauen.Informationen zu Celigo Celigo ist die führende unternehmensweite Integration Platform as a Service (iPaaS) für das mittlere Marktsegment. Celigo wurde als G2 Best Software for 2021 ausgezeichnet und ermöglicht bahnbrechendes Wachstum, kontrolliertes Kostenmanagement und ein hervorragendes Kundenerlebnis, indem es sicherstellt, dass jeder Prozess - auf jeder Ebene des Unternehmens - auf optimale Weise automatisiert werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter www.celigo.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Facebook.SAP und andere hier erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Sehen Sie bitte https://www.sap.com/copyright für zusätzliche Informationen und Hinweise zu Marken. Alle anderen erwähnten Produkt- und Dienstleistungsnamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen.