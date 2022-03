DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 03-March-2022 / 07:05 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 March 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 2 March 2022 it purchased a total of 275,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 200,000 75,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.278 GBP1.066 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.246 GBP1.044 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.269758 GBP1.057399

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 731,601,191 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 3609 1.262 XDUB 08:41:05 00057312803TRLO0 94 1.262 XDUB 08:41:05 00057312802TRLO0 3611 1.262 XDUB 08:41:05 00057312801TRLO0 787 1.254 XDUB 08:41:07 00057312808TRLO0 2520 1.254 XDUB 08:41:09 00057312811TRLO0 3760 1.258 XDUB 08:46:10 00057313137TRLO0 1864 1.250 XDUB 08:54:45 00057313852TRLO0 2046 1.252 XDUB 09:00:17 00057314446TRLO0 1981 1.250 XDUB 09:03:46 00057314839TRLO0 3313 1.246 XDUB 09:04:18 00057314916TRLO0 336 1.248 XDUB 09:20:46 00057316610TRLO0 851 1.248 XDUB 09:20:53 00057316637TRLO0 3780 1.266 XDUB 09:50:18 00057319440TRLO0 3784 1.266 XDUB 09:58:22 00057320075TRLO0 3976 1.266 XDUB 09:58:22 00057320076TRLO0 1195 1.266 XDUB 10:10:48 00057321159TRLO0 110 1.266 XDUB 10:10:48 00057321160TRLO0 2097 1.266 XDUB 10:10:48 00057321161TRLO0 3477 1.270 XDUB 10:22:48 00057322052TRLO0 2610 1.274 XDUB 10:24:45 00057322163TRLO0 415 1.274 XDUB 10:24:45 00057322164TRLO0 890 1.274 XDUB 10:24:45 00057322165TRLO0 3472 1.274 XDUB 10:24:45 00057322166TRLO0 261 1.276 XDUB 10:30:28 00057322698TRLO0 3588 1.276 XDUB 10:31:28 00057322838TRLO0 323 1.274 XDUB 10:31:41 00057322857TRLO0 415 1.274 XDUB 10:31:41 00057322860TRLO0 158 1.274 XDUB 10:31:41 00057322859TRLO0 428 1.274 XDUB 10:31:41 00057322858TRLO0 547 1.274 XDUB 10:38:21 00057323319TRLO0 3547 1.274 XDUB 10:38:21 00057323321TRLO0 1717 1.274 XDUB 10:38:21 00057323320TRLO0 3699 1.272 XDUB 10:50:18 00057324091TRLO0 751 1.268 XDUB 11:09:17 00057324987TRLO0 2311 1.270 XDUB 11:21:49 00057325541TRLO0 1616 1.270 XDUB 11:21:49 00057325540TRLO0 2434 1.274 XDUB 11:43:28 00057326370TRLO0 248 1.274 XDUB 11:43:28 00057326371TRLO0 281 1.274 XDUB 11:43:28 00057326372TRLO0 2240 1.276 XDUB 12:16:28 00057329843TRLO0 1419 1.276 XDUB 12:16:28 00057329844TRLO0 506 1.276 XDUB 12:27:06 00057330909TRLO0 1922 1.276 XDUB 12:27:06 00057330910TRLO0 1182 1.276 XDUB 12:27:06 00057330911TRLO0 3462 1.274 XDUB 12:30:45 00057331337TRLO0 771 1.274 XDUB 12:30:45 00057331336TRLO0 3558 1.274 XDUB 12:30:45 00057331335TRLO0 700 1.268 XDUB 13:01:57 00057334052TRLO0 439 1.268 XDUB 13:01:57 00057334051TRLO0 1344 1.268 XDUB 13:01:57 00057334050TRLO0 1338 1.268 XDUB 13:01:57 00057334049TRLO0 3888 1.268 XDUB 13:01:57 00057334053TRLO0 3428 1.264 XDUB 13:08:46 00057334636TRLO0 3736 1.262 XDUB 13:13:24 00057335069TRLO0 342 1.258 XDUB 13:43:04 00057338868TRLO0 1305 1.258 XDUB 13:43:04 00057338867TRLO0 1262 1.258 XDUB 13:43:04 00057338866TRLO0 695 1.258 XDUB 13:43:04 00057338865TRLO0 1808 1.260 XDUB 13:48:49 00057339924TRLO0 2080 1.270 XDUB 14:04:02 00057341969TRLO0 1906 1.270 XDUB 14:04:04 00057341973TRLO0 1349 1.270 XDUB 14:08:04 00057342486TRLO0 1309 1.270 XDUB 14:11:25 00057342826TRLO0 2620 1.270 XDUB 14:16:34 00057343505TRLO0 1 1.270 XDUB 14:21:04 00057344136TRLO0 2071 1.270 XDUB 14:21:04 00057344135TRLO0 1165 1.276 XDUB 14:30:02 00057345670TRLO0 3655 1.274 XDUB 14:35:15 00057346879TRLO0 3353 1.274 XDUB 14:35:15 00057346878TRLO0 689 1.274 XDUB 14:35:15 00057346877TRLO0 3387 1.270 XDUB 14:40:18 00057347853TRLO0 2297 1.272 XDUB 14:49:46 00057350128TRLO0 199 1.272 XDUB 14:49:46 00057350127TRLO0 4965 1.276 XDUB 15:02:44 00057353165TRLO0 2977 1.276 XDUB 15:02:44 00057353166TRLO0 2367 1.276 XDUB 15:02:44 00057353167TRLO0 1255 1.276 XDUB 15:02:44 00057353168TRLO0 114 1.276 XDUB 15:02:44 00057353169TRLO0 3514 1.274 XDUB 15:08:34 00057354569TRLO0 46 1.270 XDUB 15:14:32 00057356020TRLO0 19 1.270 XDUB 15:14:32 00057356021TRLO0 3456 1.270 XDUB 15:14:39 00057356057TRLO0 97 1.272 XDUB 15:26:32 00057358736TRLO0 762 1.272 XDUB 15:26:32 00057358735TRLO0 1547 1.274 XDUB 15:31:05 00057359736TRLO0 1849 1.274 XDUB 15:31:05 00057359735TRLO0 921 1.272 XDUB 15:31:05 00057359737TRLO0 370 1.272 XDUB 15:33:45 00057360087TRLO0 790 1.276 XDUB 15:36:26 00057360504TRLO0 1010 1.276 XDUB 15:36:41 00057360523TRLO0 3273 1.274 XDUB 15:39:40 00057361070TRLO0 4116 1.274 XDUB 15:39:40 00057361069TRLO0 921 1.272 XDUB 15:39:43 00057361078TRLO0 1206 1.272 XDUB 15:39:43 00057361079TRLO0 556 1.272 XDUB 15:40:09 00057361153TRLO0 400 1.272 XDUB 15:40:09 00057361152TRLO0 488 1.272 XDUB 15:40:09 00057361155TRLO0 3185 1.274 XDUB 15:59:56 00057364565TRLO0 152 1.274 XDUB 15:59:56 00057364564TRLO0 3452 1.274 XDUB 16:01:56 00057364814TRLO0 128 1.274 XDUB 16:03:56 00057365320TRLO0 2046 1.274 XDUB 16:03:56 00057365321TRLO0 1689 1.274 XDUB 16:04:24 00057365410TRLO0 5105 1.274 XDUB 16:04:32 00057365415TRLO0 4067 1.278 XDUB 16:07:29 00057365821TRLO0 69 1.276 XDUB 16:18:46 00057367690TRLO0 828 1.276 XDUB 16:18:48 00057367694TRLO0 485 1.276 XDUB 16:18:48 00057367698TRLO0 666 1.276 XDUB 16:19:53 00057367876TRLO0 206 1.276 XDUB 16:19:54 00057367886TRLO0 53 1.276 XDUB 16:19:54 00057367885TRLO0 185 1.276 XDUB 16:19:54 00057367884TRLO0 596 1.276 XDUB 16:19:54 00057367883TRLO0 861 1.276 XDUB 16:19:54 00057367882TRLO0 596 1.276 XDUB 16:19:54 00057367887TRLO0 2027 1.276 XDUB 16:20:14 00057367934TRLO0 486 1.276 XDUB 16:20:15 00057367935TRLO0 711 1.276 XDUB 16:20:22 00057367946TRLO0 724 1.276 XDUB 16:20:26 00057367964TRLO0 139 1.276 XDUB 16:21:18 00057368103TRLO0 197 1.276 XDUB 16:22:04 00057368238TRLO0

London Stock Exchange

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 3536 105.20 XLON 08:41:05 00057312804TRLO0 1000 105.00 XLON 08:41:09 00057312812TRLO0 470 105.40 XLON 08:46:10 00057313138TRLO0 3443 105.20 XLON 08:46:42 00057313184TRLO0 466 105.00 XLON 08:50:08 00057313441TRLO0 1826 105.00 XLON 08:50:09 00057313442TRLO0 407 104.80 XLON 08:54:07 00057313806TRLO0 2500 104.80 XLON 08:54:07 00057313805TRLO0 2891 104.40 XLON 09:20:03 00057316556TRLO0 96 105.60 XLON 09:58:22 00057320077TRLO0 1028 105.60 XLON 09:58:22 00057320078TRLO0 2331 105.60 XLON 09:58:22 00057320079TRLO0 1500 105.80 XLON 09:58:22 00057320080TRLO0 2854 106.20 XLON 10:50:18 00057324090TRLO0 1500 106.00 XLON 10:50:47 00057324111TRLO0 3170 106.00 XLON 11:09:17 00057324986TRLO0 206 106.00 XLON 11:09:17 00057324985TRLO0 484 106.60 XLON 11:33:31 00057326064TRLO0 2500 106.60 XLON 11:33:31 00057326065TRLO0 1500 106.60 XLON 11:33:31 00057326066TRLO0 2871 106.40 XLON 12:30:37 00057331287TRLO0 2738 106.20 XLON 12:30:46 00057331339TRLO0 99 106.20 XLON 12:30:46 00057331338TRLO0 1315 105.80 XLON 13:01:57 00057334054TRLO0 1260 105.80 XLON 13:01:57 00057334055TRLO0 428 105.80 XLON 13:01:57 00057334056TRLO0 449 105.80 XLON 13:01:57 00057334057TRLO0 1923 105.20 XLON 13:43:05 00057338869TRLO0 1500 105.80 XLON 14:06:37 00057342270TRLO0 2908 105.60 XLON 14:08:48 00057342539TRLO0 1500 106.00 XLON 14:36:26 00057347103TRLO0 402 105.60 XLON 14:40:30 00057347886TRLO0 721 105.60 XLON 14:40:46 00057347973TRLO0 935 105.60 XLON 14:43:21 00057348468TRLO0 969 105.60 XLON 14:43:21 00057348467TRLO0 1500 105.80 XLON 15:14:43 00057356086TRLO0 2120 105.80 XLON 15:14:43 00057356085TRLO0 1500 105.80 XLON 15:14:43 00057356088TRLO0 1000 105.80 XLON 15:14:43 00057356087TRLO0 3036 105.80 XLON 15:22:41 00057358028TRLO0 2868 106.00 XLON 15:39:40 00057361071TRLO0 1000 105.40 XLON 15:43:46 00057361798TRLO0 1500 105.40 XLON 15:43:46 00057361797TRLO0 1000 106.40 XLON 16:09:34 00057366211TRLO0 2004 106.40 XLON 16:09:34 00057366212TRLO0 2500 106.40 XLON 16:09:34 00057366213TRLO0 246 106.40 XLON 16:16:11 00057367195TRLO0 1000 106.40 XLON 16:16:11 00057367194TRLO0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISIN: IE00BWY4ZF18 Category Code: POS TIDM: CRN LEI Code: 635400DPX6WP2KKDOA83 OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares Sequence No.: 146479 EQS News ID: 1292971 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1292971&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2022 02:05 ET (07:05 GMT)