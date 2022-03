DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Pharma- und Chemiekonzern Merck KGaA hat ein zweites starkes Corona-Jahr hinter sich. Dank guter Geschäfte der Laborsparte mit Impfstoffentwicklern und -herstellern wuchs die Dax-Firma 2021 so stark wie noch nie. Aber auch die Pharmasparte und das Elektronikgeschäft mit Halbleitermaterialien trugen zu den Zuwächsen bei, wie Merck am Donnerstag in Darmstadt mitteilte. Der Umsatz kletterte demnach um gut 12 Prozent auf knapp 19,7 Milliarden Euro.

Ergebnisseitig konnte Merck noch stärker als beim Umsatz zulegen, daher verbesserte sich auch die Profitabilität. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) kletterte um gut 17 Prozent auf 6,1 Milliarden Euro. Analysten hatten dies erwartet. Nach Steuern kamen 3,07 Milliarden Euro Gewinn heraus - ein Zuwachs von mehr als die Hälfte. Für Anleger soll es mit 1,85 Euro Dividende (Vorjahr 1,40) so viel geben wie noch nie. Im neuen Jahr 2022 peilt das Management ein starkes organisches Wachstum bei Umsatz und bereinigtem Ergebnis an./tav/stk/jha/