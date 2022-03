Der Agrar- Pharmakonzern hat in den vergangenen Wochen einen beeindruckenden Wandel vollzogen. War das Unternehmen und vor allem die Aktie in den vergangenen Monaten so etwas wie ein Sorgenkind unter den Anlegern, können diese schwierigen Zeiten mittlerweile wohl zu den Akten gelegt werden. Denn obwohl der Gesamtmarkt seit dem Putin-Überfall auf die Ukraine extrem schwächelt, kann Bayer sogar zulegen und steht jetzt unmittelbar vor dem entscheidenden Ausbruch!

Am Dienstag hat Bayer die Zahlen für das vergangene Jahr veröffentlicht und konnte Anleger sowie Analysten positiv überraschen. An der Börse wurden diese Zahlen mit steigenden Kursen gefeiert, wobei sich die Aktie heute Morgen auf ein neues Jahreshoch ...

