NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gea nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der Schwung beim Auftragseingang des Anlagenbauers lasse offenbar nach, schrieb Analyst Rizk Maidi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Konzernausblick für 2022 liege indes in etwa auf dem Niveau der Erwartungen./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2022 / 02:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2022 / 02:26 / ET

