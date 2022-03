Hannover (www.anleihencheck.de) - Die geopolitische Zeitenwende ist ein neuerlicher Unsicherheitsfaktor bzw. eine weitere große Herausforderung, die es auch für den EZB-Rat zu bewältigen gilt, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, und Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Dabei müssten die geldpolitischen Entscheidungsträger einmal mehr Wachstumsrisiken und Inflationsdruck gegeneinander abwägen, wobei nunmehr auch die Finanzmarktstabilität stärker in den Fokus gerückt sei. Die Ungewissheit in Bezug auf den weiteren Verlauf des Angriffskriegs sowie deren Auswirkungen auf Konjunktur und Preisniveau dürften nach Auffassung der Analysten der NORD/LB auch die ohnehin bestehende Uneinigkeit im EZB-Rat verstärken. ...

