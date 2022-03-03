Anzeige
Mehr »
Login
Donnerstag, 03.03.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 667 internationalen Medien
Breaking News: TAAT Global jetzt in Convenience-Kette in Nevada!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A12AE0 ISIN: CA29259W1068 Ticker-Symbol: 6TUW 
Tradegate
03.03.22
09:19 Uhr
1,112 Euro
+0,004
+0,36 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ENCORE ENERGY CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ENCORE ENERGY CORP 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,1041,11210:07
1,1041,11209:48
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ENCORE ENERGY
ENCORE ENERGY CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ENCORE ENERGY CORP1,112+0,36 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.