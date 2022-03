Limassol, Zypern, 3. März 2022 (ots/PRNewswire) -Der Kryptowährungsmarkt hat in letzter Zeit die Aufmerksamkeit vieler Händler auf der ganzen Welt auf sich gezogen, vor allem dank seiner Widerstandsfähigkeit gegenüber Faktoren, die andere Märkte beeinträchtigt haben, wie geopolitische Spannungen und die Folgen der Pandemie. Vor diesem Hintergrund ist es erstaunlich, dass nur wenige Online-Broker es schaffen, attraktive Bedingungen für Händler auf diesem Markt zu bieten. Einer dieser Broker ist die renommierte Marke SquaredFinancial, die kürzlich angekündigt hat, ihr Krypto-Angebot erheblich zu erweitern. Ab heute bietet die Marke über 20 Kryptowährungs-CFDs (https://www.squaredfinancial.com/de/trading/cryptocurrencies)mit den optimalsten Handelsspezifikationen in der Branche."Wir können mit Stolz sagen, dass wir einer der besten Broker sind, wenn es um Krypto-Angebote geht", sagte Husam Al Kurdi, CEO von SquaredFinancial. "Es geht nicht nur darum, unser Angebot zu erweitern. Unser Ziel ist es, die Bedürfnisse unserer Kunden mit den wettbewerbsfähigsten Gebühren und Bedingungen, die sie finden können, zu befriedigen, und darauf haben wir auch großen Wert gelegt. Ich kann unseren geschätzten Kunden versprechen, dass noch viele weitere Vorteile auf sie zukommen werden. Wir stehen erst am Anfang."Abwechslung ist das A und OWie der weltweit anerkannte Handelsmakler mitteilte, wurden acht neue digitale Münzen in die Liste seiner Vermögenswerte aufgenommen: Terra, Avalanche, Polygon, Cosmos, Chainlink, Uniswap, Fantom und Tron. Alle diese Werte können nun bei SquaredFinancial auf Derivatbasis gegen den Wert des US-Dollars gehandelt werden, was sowohl Long- als auch Short-Verkaufsmöglichkeiten bietet."Wir haben uns sehr bemüht, eine große Auswahl zu bieten, neben einer sicheren Handelsumgebung, die rund um die Uhr verfügbar ist, und wettbewerbsfähigen Gebühren", fügt Al Kurdi hinzu. "Wir sagen nicht nur, dass der Erfolg des Kunden unser Interesse ist. Wir arbeiten hart daran, dieses Ziel zu erreichen"Über SquaredFinancialAls Pionier in der Branche des Online-Handels, wurde SquaredFinancial (https://www.squaredfinancial.com/de) 2005 gegründet und ist auch heute noch einer der vertrauenswürdigsten Namen, vor allem dank seines breiten Spektrums an Instrumenten und seines hochwertigen Kundendienstes. Neben der Liste der Krypto-Assets bietet die Marke Zugang zu über 10.000 Instrumenten aus sieben Klassen: Devisen, Metalle, Aktien, Indizes, Futures, Energien und Krypto-CFDs. Händler genießen die Vorteile von MetaTrader 4 und MetaTrader 5, je nach ihren Vorlieben, und ein proaktives Support-Team.Pressekontakt:Dora Christofi,Leiterin der Marketingabteilung,marketing@squaredfinancial.com,+357 22090227Original-Content von: SquaredFinancial, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161815/5161098