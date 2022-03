Neulengbach (ots) -Roman - true story - spiritueller PsychothrillerNeues von Theo Faulhaber, der vor einem Vierteljahrhundert in seinem SF-Roman FEUERSTURM UND MORGENRÖTE eine Invasion Mittel- und Westeuropas durch Russland und den darauf folgenden Weltkrieg beschrieb...Zur "Ersten Tochter Gottes": Ist es Ihnen schon einmal passiert, dass eine medial begabte "Seherin" und Magierin Ihr Leben und das Ihrer Familie völlig durcheinanderbrachte?Thomas ist das passiert: Er traf Ruth, die Magierin, die sich als "erste Tochter Gottes" bezeichnete. Sie heilte ihn und andere Menschen, bewahrte seinen Sohn vor dem Zugriff einer Sekte, gegen die sie ankämpfte und dabei fast ihr Leben verlor. Im Verlauf dieser übersinnlichen Fehde bekamen beide Einblick in frühere Leben sowie über die Entstehung des Universums. Aber Ruth versuchte dann, die Familie Thomas' zu manipulieren...Minutiös schildert der Autor dieser true story einen spannenden spirituellen Krimi mit Ausflügen in Geschichte und Magie, Esoterik und Philosophie.REZENSIONSEXEMPLARE GRATIS ANZUFORDERN bei presse@bod.deDie Daten:Theo Faulhaber:Die erste Tochter GottesRoman- true storyPaperback, 264 Seiten, € 15,41 (A), € 14,99 (D)ISBN-13: \u200e 978-3755755678E-Book: € 7,99Der Autor ist Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler, zahlreiche Sachbücher, zwei Romane, siehe www.theo-faulhaber.net.Pressekontakt:Mag. Dr. Theodor FaulhaberHOLOS Verlag - CONTUREN - TrendConsultMail: theo.faulhaber@aon.atwww.theo-faulhaber.netOriginal-Content von: HOLOS Verlag für Ganzheitlichkeit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161814/5161096