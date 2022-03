Baierbrunn (ots) -Jeder, der möchte, kann sich gesund ernähren. Zumindest in der Theorie, denn die Praxis sieht anders aus. Ein Großteil der Lebensmittel in unserem Alltag ist hochverarbeitet und ungesund, schreibt die aktuelle Ausgabe des Apothekenmagazins "Diabetes Ratgeber".Welche Lösungen empfehlen Wissenschaftler gegen diese Pandemie?Verbindliche Qualitätsstandards für das Essen in Kitas und Schulen sowie gesunde Mahlzeiten in Kitas, die kostenlos sind, damit alle eine Chance auf gute Ernährung bekommen. Weitere Empfehlung der Wissenschaftler: Steuerliche Vergünstigungen für Obst und Gemüse - und Steuererhöhungen für Ungesundes. Auch ein Werbeverbot für ungesunde Produkte an Kinder sei ein wichtiger Schritt.Die Expert:innen sind sich einig: Wir brauchen Umgebungen im Alltag, die Menschen eine gesunde Auswahl beim Essen erleichtern. Die Lobbyvereinigungen der Industrie, etwa der einflussreiche Lebensmittelverband Deutschland e. V., sehen das allerdings anders. Der wirksamste Weg, Übergewicht und ernährungsabhängigen Krankheiten wie Diabetes Typ 2 vorzubeugen, sei neben Bewegung vor allem Bildung und Aufklärung über gesunde Ernährung. Die Politik investierte daher jahrelang in teure Aufklärungskampagnen - ein Ansatz, den Mediziner als gescheitert erachten: Durch Aufklärung kann die Häufigkeit von Übergewicht um nur ein Prozent gesenkt werden.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 3/2022 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.diabetes-ratgeber.net sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/DiabetesRatgeber/) und Instagram (https://www.instagram.com/diabetes_ratgeber/).Pressekontakt:Dr. Judith PöverleinPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 089/744 33-343E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.facebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5161088