News von Trading-Treff.de DAX-Videoanalyse am Donnerstag an der 14.000 mit weiterer Erholung? Dies schauen wir uns gern gemeinsam mit den Zeiteinheiten an. DAX über der 14.000 am Morgen Die gestrigen Abgaben im DAX zielten auf ein neues Jahrestief ab und markierten dies schon in der ersten Handelsstunde. Ab da begann die Gegenbewegung. Am Nachmittag wurde die Erholung noch einmal durch die Worte von Jerome Powell beschleunigt. Was blieb davon zurück? ...

