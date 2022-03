GENF (dpa-AFX) - Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine sind nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR bereits eine Million Menschen geflohen. "Ich arbeite seit 40 Jahren in Flüchtlingsnotsituationen, aber einen so schnellen Exodus wie diesen habe ich selten gesehen", teilte der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, am Donnerstag mit. "Wenn dieser Konflikt nicht sofort beendet wird, werden Millionen weitere Menschen gezwungen sein, aus der Ukraine zu fliehen. Frieden ist der einzige Weg, um diese Tragödie zu beenden."

Grandi hatte in der Nacht auf Twitter geschrieben, dass eine Million Menschen aus der Ukraine sich in Sicherheit gebracht hätten. "Für viele weitere Millionen in der Ukraine ist es an der Zeit, dass die Waffen verstummen, damit lebensrettende humanitäre Hilfe geleistet werden kann", schrieb er dazu.

Auch in Deutschland treffen immer mehr Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ein. Das Bundesinnenministerium zählte zuletzt 5000 registrierte Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine./oe/DP/eas