Bad Ems (ots) -Pollenallergiker können den Frühling zwar nicht riechen, dennoch haben sie ihn in der Nase - und zwar in Form von lästigen Pollen, die unter anderem Niesattacken verursachen. Eine einfache Hilfe für allergiegeplagte Nasen: Die Nasendusche.Mit der Nasendusche lassen sich Pollen, Staub- und Schmutzpartikel nach deren Eintreten direkt wieder aus der Nase herausspülen. So kann die allergische Reaktion ohne systemische Belastung, wie etwa durch Medikamente, unterbrochen werden: Die Pollen werden direkt auf ihrer ersten Station in den Körper ausgespült, ohne den Organismus zu belasten.Auf die richtige Spüllösung kommt's anDie optimale Nasenspülung wird mit einer isotonen Spüllösung gemacht. Hierbei kommt es auf die richtige Wahl und Konzentration des Nasenspülsalzes an. Entscheidend ist eine Spüllösung, die die gleiche Mineralstoffkonzentration wie die Zellen der Nasenschleimhaut hat. Eine Nasendusche mit passend dosiertem Nasenspülsalz gibt es im Set in der Apotheke - zum Beispiel von Emser. Ein Portionsbeutel Emser Nasenspülsalz ist genau auf die Wassermenge einer Füllung der Emser Nasendusche angepasst, sodass das Mineralstoffverhältnis der hergestellten Spüllösung ideal auf die Nasenschleimhaut abgestimmt ist.Emser Nasenspülsalz - das besondere SalzEmser Nasenspülsalz ist in seiner Beschaffenheit einzigartig. Seine Hauptbestandteile sind auf die Mineralstoffzusammensetzung des Nasensekrets abgestimmt. Der Körper empfindet eine Nasenspülung mit Emser Nasenspülsalz also nicht als "Fremdkörper", sondern profitiert von der schonenden mechanischen Reinigung der Nase. Bei Heuschnupfen oder Hausstauballergie bietet das Betroffenen eine schnelle und regelmäßige Linderung - Nasenspülungen mit Emser Nasenspülsalz können unbedenklich über einen längeren Zeitraum durchgeführt werden.Informationen zu weiteren Emser Produkten und dem Unternehmen: www.emser.dePressekontakt:Joana KöppTelefon: 0221 130 560 60E-Mail: j.koepp@yupik.deOriginal-Content von: Emser, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116349/5161156