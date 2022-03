BayWa 0.14% PARTLINK (PL001): BayWa für 2021 mit signifikantem Ergebnissprung - weiter steigende Dividende in Aussicht gestellt https://www.dgap.de/dgap/News/corporate/baywa-fuer-mit-signifikantem-ergebnissprung-weiter-steigende-dividende-aussicht-gestellt/?newsID=1520751 (03.03. 09:17) >> mehr comments zu BayWa: www.boerse-social.com/launch/aktie/baywa ProSiebenSat1 -3.61% Einstein (PT78PT78): ***Dausend Taler Gewinn fließen in den Geldspeicher*** (03.03. 09:15) >> mehr comments zu ProSiebenSat1: www.boerse-social.com/launch/aktie/prosiebensat1 GFT Technologies 7.97% Juliette (JT1371): GFT vermeldet sehr starke Rekord-Jahreszahlen und weiteres starkes Wachstum in ...

