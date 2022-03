In einer früheren Zielsetzung wollte die Post erst ab 2023 nur noch Elektrofahrzeuge kaufen. Doch Fortschritte beim Flottenangebot und Verwerfungen bei den Energiekosten haben dafür gesorgt, das Vorhaben vorzuziehen.Wer der Österreichischen Post Zustellfahrzeuge verkaufen will, sollte besser Varianten mit Elektromotor im Angebot haben. Der Dienstleister kündigte am Mittwoch an, sich keine Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor mehr zulegen zu wollen. Bis 2030 will die Post sämtliche Briefe und Pakete emissionsfrei zustellen. Das wird auch den Einsatz von Photovoltaik bei der Post vorantreiben. Mit der ...

