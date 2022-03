DGAP-News: Donner & Reuschel AG, D&R Vermögensverwalter HUB / Schlagwort(e): Fonds/Nachhaltigkeit

CAVENTES investiert 50 Millionen Euro in Biogasanlagen für bezahlbare, saubere und unabhängige Energieversorgung in Deutschland - Presseinformation



03.03.2022 / 10:36

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Presseinformation CAVENTES investiert 50 Millionen Euro in Biogasanlagen für bezahlbare, saubere und unabhängige Energieversorgung in Deutschland - Portfolioaufbau der CAVENTES KVG Biopower Investments gestartet. - Investoren profitieren von zweistelligen Ankaufsrenditen. - Biogas kann einen Teil des fossilen Erdgases ersetzen. Hamburg, 3. März 2022. Die "Erste Biopower Investment AG", ein Spezial-AIF der Hamburger CAVENTES Kapitalverwaltung GmbH & Co. KG, leistet mit dem Kauf von mehreren Biogasanlagen im Gesamtwert von 50 Millionen Euro einen Beitrag zur Energiewende in Deutschland. Diese soll jetzt schneller als geplant vorangetrieben werden. Die Regierung will die Stromversorgung nach Plänen des Wirtschaftsministeriums bis 2035 komplett auf erneuerbare Energien umstellen. Zudem soll Deutschland unabhängiger von Erdgasimporten gemacht werden. Institutionelle Investoren haben sich mit rund 40 Millionen Euro an dem Fonds beteiligt. Diese - zuzüglich 10 Millionen Euro Fremdkapital - investiert die CAVENTES Kapitalverwaltung jetzt sukzessive in aussichtsreiche Biogasanlagen. Die bestehenden Anlagen werden nach Ankauf modernisiert und ertüchtigt, um einen verlässlichen Betrieb mit hoher Auslastung und hohen Einnahmen sicherzustellen. Bereits fünf Anlagen in Bayern, Niedersachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern wurden für den Fonds angekauft. Allein aus diesen fünf Anlagen beträgt das CO 2 -Vermeidungspotential über 50.000 Tonnen jährlich. Nach Vollinvestition können mit den Biogasanlagen jährlich über 20.000 Haushalte mit Gas (Biomethan) zur Wärmeerzeugung und zusätzlich fast 55.000 Haushalte mit nachhaltigem Strom versorgt werden. "Biogas ist derzeit noch ein Nischenprodukt, dabei bietet es viele Vorteile: Biogas kann vollständig witterungs- und wetterunabhängig rund um die Uhr produziert werden", sagt Dr. Guido Komatsu, Vorstand des Fonds. "Biogasanlagen können besonders ökologisch als Abfallanlagen eingesetzt werden. Es ist die ideale Brückentechnologie, die uns unabhängiger von Gasimporten macht und ein echter Schritt in eine CO 2 -neutrale Energiegewinnung ist." Investoren, denen Nachhaltigkeit wichtig ist, profitieren auch finanziell von der Investition. Denn der ökonomische Nutzen einer Kapitalanlage mit Investitionen in Biogasanlagen ist sehr hoch. Die ersten Anlagen wurden durchgehend mit zweistelligen Ankaufsrenditen erworben. Der aktuelle Fonds ist bereits geschlossen. Ein Folgefonds startet voraussichtlich im Mai 2022 und wird die erfolgreiche Strategie fortsetzen und noch erweitern, indem er neben den Biogas- und Biomethananlagen in Blockheizkraftwerke, Wärmeanlagen und Anlagen zur Aufbereitung von CO 2 investieren wird. Unabhängigkeit, Transparenz und Fokus auf Nachhaltigkeit kennzeichnen die CAVENTES Kapitalverwaltung GmbH & Co. KG. Die CAVENTES entwickelt und verwaltet Kapitalanlagen aus den Segmenten Immobilie, Schiff, Erneuerbare Energie und Infrastruktur für Immobilien- und Schiffsprojekte. Kunden sind institutionelle Investoren mit hohen Ansprüchen an ökonomisch und ökologisch sinnvolle Investments. Die CAVENTES KVG erkennt Marktchancen und strukturiert und entwickelt daraus innovative Fondsprodukte gemeinsam mit erstklassigen Partnern mit nachweislicher Erfolgshistorie.



Rückfragen beantwortet gern Sabine Wiebers, Portfoliomanagerin der CAVENTES KVG. Funktionsweise einer Biogasanlage



Erläuterungen zur Grafik 1. Organische Inputstoffe wie Lebensmittelreste, Fette oder Klärschlamm 1. Gülle und Mist 2. Nachwachsende Rohstoffe wie Rüben, Gras oder Mais 3. Fermenter mit ca. 38 bis 40 C 4. Gärrestelager 5. Gärreste als Dünger 6. Trockendünger 7. Gasspeicher 8. Einleitung Biogas Blockheizkraftwerk (Produktion von Strom und Wärme) 9. Strom direkt in Stromnetz 10. Wärme zum Beheizen oder Trocknen 11. und 13. Gasreinigungssystem zur Aufbereitung von Biomethan (Erdgasäquivalent), z. B. als Treibstoff

Kontakt:



CAVENTES Kapitalverwaltung GmbH & Co. KG

Kleine Johannisstraße 6, 20457 Hamburg Tel.: 040 - 2268 188 60

E-Mail: s.wiebers@caventes.de

Internet: www.caventes.de Presseanfragen bitte an Susanne Schönefuß

Machen Sie sich einen Namen

Bachstraße 143

40217 Düsseldorf Tel.: 0211 - 92416600

E-Mail: kontakt@susanne-schoenefuss.de Wichtige Risikohinweise: Diese Information stellt kein öffentliches Angebot für den Erwerb von Aktien und keine Anlageberatung dar. Aktien der Investmentfonds können ausschließlich auf Basis und Grundlage des Informationsdokumentes gemäß § 307 KAGB sowie der Anlagebedingungen des Investmentfonds durch professionelle und semiprofessionelle Anleger gemäß § 1 Abs. 19 Nr. 32, 33 KAGB erworben werden.

03.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de