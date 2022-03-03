DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
GAZ FINANCE 21/31MTN REGS XS2363250833 BAW/UFN
PHOSBD 21/28 REGS XS2384719402 BAW/UFN
GAZ FINANCE 21/28MTN REGS XS2408033210 BAW/UFN
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GAZ FINANCE 21/31MTN REGS XS2363250833 BAW/UFN
PHOSBD 21/28 REGS XS2384719402 BAW/UFN
GAZ FINANCE 21/28MTN REGS XS2408033210 BAW/UFN
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