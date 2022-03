Düsseldorf (ots) -Die fürchterlichen Ereignisse in der Ukraine entsetzen uns zutiefst. Aus dem Gefühl einer ohnmächtigen Hilflosigkeit entsteht Wut über die Verantwortlichen in Moskau, die durch ihre Aggression ein souveränes Volk ins Elend stürzen und den Weltfrieden bedrohen.Unsere Sozietät hat daher eine Strafanzeige beim Generalbundesanwalt gegen den Präsidenten und gegen den Außenminister der Russischen Föderation, die Herren Putin und Lawrow, wegen Verstoßes gegen das Völkerstrafgesetzbuch und die Charta der Vereinten Nationen erstattet.Wir sind uns der beschränkten Aussicht auf juristischen Erfolg bewusst und vor allem der Tatsache, hiermit leider auch nicht das von uns allen so herbeigesehnte Ende der laufenden Aggressionen bewirken zu können. Aber als Juristen glauben wir fest daran, dass unsere Welt nur lebenswert bleibt, wenn wir auf Recht und auf Vereinbarungen vertrauen können und diese auch mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln versuchen durchzusetzen.Wir hoffen inständig auf eine baldige Beendigung der Angriffshandlungen auf souveränem ukrainischem Boden und versichern dem ukrainischen Volk unsere Solidarität und Unterstützung in diesen dunklen Stunden.Pressekontakt:TIGGES Rechtsanwälte Partnerschaft mbB0211 8687 180bolz@tigges.legalOriginal-Content von: TIGGES Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161811/5161303