Gold nähert sich seinem Allzeithoch von 2.074 US-Dollar aus dem August 2020. Geht da noch mehr?

Der Goldpreis steigt derzeit stetig. Letzte Woche ging es bereits in einer Rallye bis 1.973 US-Dollar, worauf ein Abverkauf losgetreten wurde, der weitere Gewinne dahinraffte.

Auch Goldminenaktien konnten kräftige Wertsteigerungen verbuchen und erreichten teilweise das Jahreshoch. Grund dafür ist neben der Geldentwertung die russische Invasion in der Ukraine, welche die Weltmärkte in Unruhe versetzte. Anleger schützen sich durch Goldwerte vor einer hohen Volatilität am Markt.

Analysten sind der Meinung, dass die globalen Spannungen weiterhin anhalten werden. Dadurch kann zumindest der Goldpreis profitieren und eine Cash-Cow für Anleger darstellen. Jim Wyckoff, Senior Analyst bei Kitco Metals, sagte dazu:

Wenn die geopolitischen Spannungen wirklich hoch werden, ist Gold immer noch der wichtigste sichere Hafen, der die Krypto-Währungen und sogar andere Vermögenswerte wie Staatsanleihen übertrifft.

Um das Portfolio krisensicher zu gestalten, lohnt es sich für Investoren, Goldwerte genauestens zu beobachten. Eine neue Rallye ist nicht ausgeschlossen.

Autorin: Maria Windisch, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: XD0002747026