DJ SENTIMENT/DAX-Profianleger ziehen die Notbremse

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit dem Kriegsausbruch in der Ukraine hat sich die Stimmung am deutschen Aktienmarkt klar eingetrübt. Der Bullenanteil der DAX-Profianleger brach in der wöchentlichen Erhebung der Deutschen Börse und 12 Prozentpunkte auf 38 Prozent ein, bei den Privaten fiel der Rückgang mit minus 2 Prozentpunkten auf 43 Prozent viel moderater aus. Das Bärenlager unter den Institutionellen wuchs um 9 Prozentpunkte auf 35 Prozent, bei den Privaten nur um 4 Prozentpunkte auf 37 Prozent. Damit sind 27 Prozent (+3) der Profis neutral gestimmt und 20 Prozent (+6) der Privatanleger.

Angesichts der enormen Verunsicherung verwundert es laut Sentiment-Analyst Joachim Goldberg nicht, dass ein großer Teil der Profis Aktien verkauft hat. Stimmungstechnisch sehe die Lage aber gar nicht so schlecht aus. Allerdings sei der Anteil der Pessimisten noch längst nicht hoch genug, um weitere Kursrückgänge zu bremsen. Aber auch an der Oberseite gebe es keine Widerstände durch Verkäufe. Das weitere Geschehen hänge weiter von der geopolitischen Entwicklung ab.

Vollkommen anders stellt sich die Lage an den US-Börsen dar. Möglicherweise kommt hier auch zum Ausdruck, dass der Krieg in der Ukraine vornehmlich als europäisches Problem wahrgenommen wird. Laut der wöchentlichen Umfrage der American Association of Individual Investors ist das Bullenlager auf 30,4 von zuvor 23,4 Prozent gestiegen. Das Bärenlager verkleinerte sich auf 41,4 Prozent von 53,7 Prozent. Damit sind 28,2 Prozent der US-Privatanleger neutral gestimmt nach zuvor 22,9 Prozent.

March 03, 2022 04:57 ET (09:57 GMT)

