Deutsche Lufthansa schreibt trotz besserer Ergebnisse im Vorjahresvergleich weiterhin Verlust - Ukrainekrise belastet

Deutschlands größte Luftfahrtgesellschaft stellt Jahreszahlen vor. Außerdem: Im heutigen HSBC-Webinar um 18:30 Uhr bespricht HSBC-Produktexperte Julius Weiß das Thema Börsenpsychologie.



Europas größte Airlinegruppe mit Heimatflughafen in Frankfurt am Main stellte am Donnerstagmorgen die Ergebnisse zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 vor. Im Zuge der Erholung von den Folgen der Corona-Pandemie konnte die Lufthansa Group den Umsatz von zuvor 13,59 Milliarden Euro auf nun 16,81 Milliarden Euro um 24% steigern. Gleichzeitig konnte das EBITDA mit einem Verlust von 90 Millionen Euro nicht die rote Zone verlassen, was sich auch im Gesamtergebnis wiederspiegelt. Auch hier bleibt die Gruppe, trotz einer 67%-igen Besserung im Vorjahresvergleich, mit einem negativen Gesamtergebnis in Höhe von 2,19 Milliarden Euro unter der Nullmarke. Für das laufende Jahr 2022 erwartet das Management zwar eine Fortsetzung der Erholung, allerdings seien die Folgen der Ukrainekrise auf das Geschäft noch nicht voll einschätzbar.





Inmitten der aktuellen geo- und geldpolitischen Risiken ist es für Anleger umso entscheidender einen kühlen Kopf zu bewahren. Besonders in solch außerordentlich unruhigen Marktphasen sollte man das eigene Anlageverhalten hinterfragen und sich häufiger psychologischer Fallen bewusst sein. Auf welche typischen Anlagefehler Anlegerinnen und Anleger beim eigenen Verhalten achten sollten, bespricht HSBC-Produktexperte Julius Weiß im heutigen Live-Webinar um 18:30 Uhr mit dem Titel Vernunft statt Angst & Gier - Teil 1: Börsenpsychologie in der Praxis. Interessierte können sich über den entsprechenden Zoom-Link in die kostenlose Veranstaltung einwählen.

