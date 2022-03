Für das Merlin-Diamanten-Projekt in Australien hat die Lucapa Diamond Company Ltd. (ASX: LOM, FSE: NHY) eine aktualisierte Scoping-Studie vorgelegt. Sie reflektiert, dass sich die Diamantenpreise in den vergangenen Monaten von ihrem Corona-Schock erholt und einen starken Anstieg von 42 Prozent vollzogen haben. Damit erhöht sich auch der Wert des Merlin-Projekts, dem heute schon ein Potential von 2,1 Millionen Karat bescheinigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...