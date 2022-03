NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Merck KGaA nach Zahlen und einem Ausblick auf 2022 auf "Sell" mit einem Kursziel von 198 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Pharma- und Spezialchemiekonzerns zum vierten Quartal 2021 sei weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Zudem deckten sich auch die Markterwartungen mit den Aussagen des Managements, 2022 ein starkes Nettoumsatzwachstum und einen starken Betriebsgewinn aus eigener Kraft erzielen zu wollen./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2022 / 07:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE0006599905