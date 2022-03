DJ COMPANY TALK/Gea: Risiken aus Russland-Geschäft beherrschbar

Die geschäftlichen Risiken aus dem Engagement des Anlagenbauers Gea in Russland und der Ukraine sind nach Einschätzung von CEO Stefan Klebert überschaubar. Im vergangenen Jahr entfielen etwa 3 Prozent des Auftragseingangs auf Russland, und weniger als 1 Prozent auf die Ukraine, wie der Konzernchef während der Bilanzpressekonferenz ausführte. In beiden Ländern zusammen mache Gea etwa 200 Millionen Euro Umsatz. In Russland hat Gea drei Produktionsstandorte, in der Ukraine keinen, und beschäftigt in beiden Ländern etwa 500 Mitarbeiter. Während die direkten Risiken für Gea "aus heutiger Sicht beherrschbar" seien, ließen sich indirekte Einflüsse wie beispielsweise steigende Energiekosten dagegen nur schwer abschätzen, so Klebert.

