PRAG (dpa-AFX) - Die Behörden in Tschechien haben bereits gegen neun Personen strafrechtliche Ermittlungen wegen öffentlicher Billigung der russischen Aggression gegen die Ukraine eingeleitet. Rund 200 weitere Verdachtsfälle würden derzeit überprüft, teilte die Polizei des EU-Mitgliedstaats am Donnerstag mit. Es geht demnach fast ausschließlich um Beiträge in den sozialen Medien.

Eine Sondereinheit der Polizei nahm sogar eine Person vorübergehend fest, der "Leugnung, Infragestellung, Billigung und Rechtfertigung eines Genozids" vorgeworfen werde. Im Falle einer Verurteilung drohten dafür Freiheitsstrafen zwischen sechs Monaten und drei Jahren, hieß es.

"Auch die in der Verfassung garantierte Meinungsfreiheit hat ihre Grenzen", sagte Jaroslav Ibehej von der nationalen Zentrale für den Kampf gegen die Organisierte Kriminalität (NCOZ). Diese Grenzen seien überschritten, wenn zu Gewalt oder Hass ausgerufen werde. Inzwischen hat die Regierung Internetprovider aufgefordert, freiwillig den Zugang zu sogenannten "russischen Desinformationsseiten" zu blockieren. Auf der Liste steht unter anderem das Nachrichtenportal Sputnik.

Russland hatte die Ukraine am 24. Februar angegriffen. Seither sind mehr als eine Million Menschen auf der Flucht. Davon sind bisher knapp 25 000 in Tschechien angekommen. Die Regierung in Prag hat von Freitag an den nationalen Notstand ausgerufen, um die Hilfe für die Flüchtlinge besser koordinieren zu können./hei/DP/eas