Düsseldorf (ots) -Die Situation in der Ukraine macht die weltweite StepStone Gruppe und seine Mitarbeiter*innen tief betroffen. Die Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine. Zahlreiche Hilfsorganisationen sind seit Tagen im Kriegsgebiet und in den Grenzregionen tätig und leisten durch Notunterkünfte, Feldküchen oder medizinische Versorgung humanitäre Hilfe. Die Online-Jobplattform StepStone möchte einen Beitrag leisten und den zahlreichen Hilfsorganisationen bei ihrer wertvollen Arbeit Unterstützung anbieten. Deshalb wird StepStone ab sofort alle Jobanzeigen von Hilfsorganisationen* kostenlos veröffentlichen, mit denen Mitarbeiter*innen für die humanitäre Hilfe in der Ukraine-Krise gesucht werden."Die Menschen in der Ukraine benötigen dringend Unterstützung. Besonders Hilfsorganisationen brauchen dafür nun jede helfende Hand", sagt StepStone CEO Dr. Sebastian Dettmers. "Als Online-Jobplattform wollen wir genau an dieser Stelle einen Beitrag leisten und Hilfsorganisationen unterstützen, so schnell wie möglich die richtigen Leute zu finden."StepStone wird die Stellenanzeigen kostenlos auf StepStone.de veröffentlichen und zusätzlich über sämtliche Online-Kanäle bewerben. Hilfsorganisationen, die das kostenlose Angebot in Anspruch nehmen möchten, können per Mail unter service@stepstone.de oder telefonisch unter 0211 93493 5802 mit StepStone direkt Kontakt aufnehmen.* Das kostenlose Angebot richtet sich an alle Hilfsorganisationen, die laut Deutschem Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) im Kontext der Ukraine-Krise zertifiziert sind.Über StepStoneMit StepStone trifft jeder die richtige Jobentscheidung. Das E-Recruiting-Unternehmen verbindet Menschen mit der Arbeitswelt - neben Online-Jobplattformen (StepStone, TotalJobs, Saongroup u.a.) zählen weitere digitale Services wie Employer-Branding-Dienstleistungen, Gehaltsanalysen sowie Video-Recruiting-Lösungen zum Angebot des Unternehmens. Die StepStone GmbH, eine Tochter der Axel Springer SE, ist in mehr als 20 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 3.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf. StepStone Deutschland betreibt die Jobplattform www.stepstone.de.Pressekontakt:StepStone PresseteamE-Mail: presse@stepstone.deTelefon: 0211/93493-5731/-5529/-5358www.stepstone.de/presseOriginal-Content von: StepStone.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/38447/5161456