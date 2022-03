München (ots) -Die Ratewoche beginnt sportlich: Im Jahr 2014 stellte Turner Fabian Hambüchen bei den Deutschen Meisterschaften den Titelrekord von Ex-Weltmeister Eberhard Gienger ein, viele Medaillen und der Weltmeistertitel folgten. Inzwischen sind beide Spitzensportler aus dem Rennen um Siege und Goldmedaillen ausgestiegen und haben ihre aktive Karriere beendet. Doch am Montag beweisen sie bei "Wer weiß denn sowas?", dass noch immer jede Menge Ehrgeiz in ihnen steckt.Als junge Polizistin begann die Schauspielerin Rhea Harder 2007 ihre Laufbahn in der Serie "Notruf Hafenkante" und hat es in ihrer Rolle als "Franzi Jung" inzwischen zur Polizeihauptmeisterin gebracht. Die Fans ihrer Kollegin Annett Renneberg, die in der Serie "In aller Freundschaft" eine junge Ärztin spielt, müssen nach einem spannenden Cliffhanger noch ein paar Tage lang zittern, ob "Dr. Maria Weber" auch zukünftig an der Sachsenklinik praktizieren wird. Vielleicht verrät die Schauspielerin Moderator Kai Pflaume am Dienstag, wie es mit ihr weitergeht?Höchst amüsant wird es am Mittwoch, wenn sich der Stand-up-Comedian Maxi Gstettenbauer und der ebenso schlagfertige, wie wortgewandte Fabian Köster, der sich als Reporter der "heute-show" vor keiner noch so schmerzhaft ehrlichen Frage scheut, zum lustigen Wettraten gegenübersitzen.Zwei Spitzenköche, die schon in diversen Fernsehformaten die Kochlöffel schwangen, treten am Donnerstag zum Rateduell an: Christian Rach trifft auf Frank Rosin. An der Seite der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton wird nicht auf Sparflamme gekocht, wenn es darum geht, auch solche Fachfragen richtig zu beantworten:Woher kommt die Bezeichnung "rosenscharf" auf einigen Verpackungen von Paprikapulver?a) Ursprünglich wurde das Pulver mit rosa Pfeffer versetzt.b) Es wurde früher aus der Paprikasorte "rózsa" hergestellt.c) Die samtig-rote Farbe des Pulvers erinnert an Rosenblüten.Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 7. bis 11. März 2022 im Überblick:Montag, 7. März - Fabian Hambüchen und Eberhard GiengerDienstag, 8. März - Annett Renneberg und Rhea HarderMittwoch, 9. März - Fabian Köster und Maxi GstettenbauerDonnerstag, 10. März - Frank Rosin und Christian RachFreitag, 11. März - SportWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.daserste.de%2Fquiz-app&data=04%7C01%7CAgnes.Toellner%40ard.de%7C7a142c290d994f4361c008d9fcfb2f7e%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C1%7C637818978031710732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vO5vamti6ZEQJoV%2FcYESfI5uDVCQEyPxqhv5RHQeTbQ%3D&reserved=0) kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.daserste.de%2Fwer-weiss-denn-sowas&data=04%7C01%7CAgnes.Toellner%40ard.de%7C7a142c290d994f4361c008d9fcfb2f7e%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C1%7C637818978031710732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JfxmdpGEoN%2FmV6NPherPorxYd%2FJIxwXw4Hu3B5hCTGs%3D&reserved=0)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5161486