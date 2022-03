Original-Research: Media and Games Invest SE - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Media and Games Invest SE

Unternehmen: Media and Games Invest SE

ISIN: MT0000580101



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 03.03.2022

Kursziel: EUR 7,90

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Media and Games Invest SE (ISIN: MT0000580101) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 8,20 auf EUR 7,90.



Zusammenfassung:

Der Gesamtjahresumsatz (EUR252 Mio.) übertraf unsere Prognose (EUR237 Mio.) und lag am oberen Ende der Guidance für 2021 (EUR234 Mio. bis EUR254 Mio.), während das bereinigte EBITDA (AEBITDA) mit EUR71 Mio. unserer Schätzung entsprach und die Guidance-Bandbreite (EUR65 Mio. bis EUR70 Mio.). übertraf. Das organische Umsatzwachstum (OSG) von 36 % unterstreicht die starke Performance im vierten Quartal. MGI enthüllte auch ihre Vision für 2025 und diskutierte ihren Weg hin zu einem vollständig integrierten Ad-Tech-Player, der seine Spiele- und Medienaktivitäten kombiniert, um Schwungrad-Effekte zu erzeugen. Wir glauben, dass dieser geschärfte Fokus hervorragende Möglichkeiten für MGI schafft, ihr starkes Wachstum bei hoher Profitabilität fortzusetzen. Nach Anpassung unserer Prognosen bleiben wir bei unserer Kauf-Empfehlung mit einem Kursziel von EUR7,90 (zuvor: EUR8,20).

First Berlin Equity Research has published a research update on Media and Games Invest SE (ISIN: MT0000580101). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 8.20 to EUR 7.90.



Abstract:

Full year sales (EUR252m) topped FBe (EUR237m) and were at the upper end of 2021 guidance (EUR234m to EUR254m), while adj. EBITDA (AEBITDA) of EUR71m matched our target and beat the guided range (EUR65m to EUR70m). Organic sales growth (OSG) of 36% highlighted the strong Q4 performance. MGI also unveiled its 2025 vision and discussed its journey towards becoming a fully integrated ad-tech player that combines its gaming and media activities to generate flywheel effects. We believe this sharpened focus creates excellent opportunities for MGI to continue its strong growth and profitability performance. Our rating remains Buy with an EUR7.9 target price (old: EUR8.2) on updated forecasts.



