Bonn (ots) -Bis zum 18. April 2022 können sich Journalistinnen und Journalisten aus Fernsehen, Hörfunk, Print- und Onlinemedien um den 20. Katholischen Medienpreis bewerben. Ausgezeichnet werden Beiträge, die die Orientierung an christlichen Werten sowie das Verständnis für Menschen und gesellschaftliche Zusammenhänge fördern, das humanitäre und soziale Verantwortungsbewusstsein stärken und zum Zusammenleben unterschiedlicher Gemeinschaften, Religionen, Kulturen und Einzelpersonen beitragen. Journalisten sollen durch den Preis zu einer qualitäts- und wertorientierten Berichterstattung motiviert werden.Der Katholische Medienpreis wird in den Kategorien "Print", "Hörfunk", "Fernsehen" und "Internet" verliehen und ist mit insgesamt 12.000 Euro dotiert. Aus allen Kategorien wird eine Hauptpreisträgerin oder ein Hauptpreisträger bestimmt und die Preissumme wird auf die Kategorien aufgeteilt. Zusätzlich kann der "Sonderpreis der Jury" für journalistisch außergewöhnliche Leistungen verliehen werden.Die Preisträger werden von einer Jury unter dem Vorsitz von Weihbischof Matthäus Karrer (Rottenburg-Stuttgart) ausgewählt. Die Jury setzt sich aus neun Personen zusammen und wird auf Vorschlag der Gesellschaft Katholischer Publizisten Deutschlands e. V. (GKP) und des Katholischen Medienverbandes (KM.) durch die Deutsche Bischofskonferenz berufen. Seit 2003 schreibt die Deutsche Bischofskonferenz in Kooperation mit der GKP und dem KM. den Katholischen Medienpreis aus.Ab sofort ist das Bewerbungsformular für den Preis unter www.dbk.de auf der Themenseite Katholischer Medienpreis sowie unter www.gkp.de und www.katholischer-medienverband.de verfügbar. Es können Arbeiten eingereicht werden, die zwischen dem 13. April 2021 und dem 18. April 2022 in einem journalistischen Medium des deutschen Sprachraums veröffentlicht wurden.Weitere Informationen zur Jury und zu den bisherigen Preisträgern sowie den Preisverleihungen finden Sie unter www.dbk.de auf der Themenseite Katholischer Medienpreis (https://www.dbk.de/themen/auszeichnungen-der-deutschen-bischofskonferenz/katholischer-medienpreis).Pressekontakt:Sekretariat der Deutschen BischofskonferenzPressestelle/ÖffentlichkeitsarbeitKaiserstraße 16153113 BonnPostanschriftPostfach 29 6253019 BonnTel: 0228/103-214Fax: 0228/103-254E-Mail: pressestelle@dbk.deHome: www.dbk.deOriginal-Content von: Deutsche Bischofskonferenz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28823/5161517