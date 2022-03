Die Bellevue Group setzt in Deutschland zukünftig auf einen einheitlichen Markenauftritt. Um das zu gewährleisten, wird der Markenname der 2016 übernommenen StarCapital künftig verschwinden. Bis Mitte 2022 soll StarCapital komplett in die Bellevue Gruppe eingegliedert sein. Die Bellevue Group vereinheitlicht die Organisation in Deutschland und führt alle Aktivitäten unter einem Dach am Standort in Frankfurt am Main zusammen. Der Außenauftritt soll künftig ausschließlich unter dem Markennamen Bellevue ...

