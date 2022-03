Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Es sind schwierige Zeiten aktuell. Der Krieg in der Ukraine hat auch die Aktienmärkte geschockt. Bei vielen Aktien ging es deutlich nach unten. Trendfolge Michael Proffe rät dazu, sich jetzt bewusst zu machen, welche Themen die Zukunft bestimmen dürften. Für den Experten sollten American Water Works und United Rentals auch in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle spielen. Was diese beiden Unternehmen dafür qualifiziert, ein Megatrend zu sein, erfahren Sie im folgenden Interview.