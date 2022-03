Tesla 0.46% PixelInvestment (THREEEGY): Einzig die Aktie von TESLA ... ... kann heute bei THREE ENERGY performen. Alle anderen Titel gehen erstmal wieder in Deckung. Zu unsicher scheint momentan die Lage in der Ukraine und wie weit Putin mit seinem Krieg noch gehen wird. Der wohl noch einzig freie https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-ukraine-krieg-donnerstag-101.html wurde nun ebenfalls gesperrt. Das ist für die Russen keine gute Nachricht, hier haben sie nämlich relativ unabhängige Informationen erhalten. Grundsätzlich sollte man sich auch als Investor auf alle möglichen Szenarion, egal ob wirtschaftlich, geopolitisch oder lokal in der Ukraine einstellen. Schwierige und belastende Zeiten! (03.03. 11:48) >> mehr comments zu Tesla: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...