Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hat sich wie erwartet der Anstieg der Ölpreise noch einmal beschleunigt. Das schwarze Gold ist so teuer wie seit 13 Jahren nicht mehr und eine Ölkrise wie in den 1970er Jahren nicht mehr ausgeschlossen. Die Entwicklung kommt bei der Gemengelage nicht wirklich überraschend. Die Tatsache, dass trotz des massiven Preissprungs beim Öl die Aktien der Produzenten und Förderer nicht weiter steigen können, dagegen schon. Das dürfte zum einen daran liegen, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...