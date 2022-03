Seit den Sanktionen des Westens gegen Russland kennt der Aktienkurs von Windkraftanlagenbauer Nordex nur eine Richtung: Es geht steil nach oben! Denn die extrem gestiegenen Energiepreise in Verbindung mit der Angst um die Energieversorgung schlechthin hat den Aktienkurs von Nordex regelrecht explodieren lassen. Schließlich dürfte Windenergie jetzt eine echte Alternative sein!

Zuletzt ist der Kurs regelrecht explodiert. Von rund zwölf Euro in der Vorwoche schoss Nordex zuletzt auf über 16 Euro. Ein Plus von deutlich über 30 Prozent innerhalb weniger Tage. Sollte sich die dramatische Lage in der Ukraine weiter verschärfen, könnte Nordex zusätzlichen Rückenwind bekommen. Heute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...