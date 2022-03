Paris/Moskau - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hält die Gesprächskanäle mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin trotz des Krieges in der Ukraine offen. Er habe am Donnerstag erneut mit Putin telefoniert, teilte der Élysée-Palast mit.



Das Gespräch habe 90 Minuten gedauert. Details wurden zunächst nicht veröffentlicht. Im Anschluss soll Macron mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert haben. Macron hatte zuvor bereits in einer Fernsehansprache gesagt, mit Putin im Gespräch bleiben zu wollen.



Ziel sei es, eine weitere Ausweitung des Konfliktes zu verhindern. Schon vor der russischen Invasion in der Ukraine war der französische Präsident als Vermittler aufgetreten.

