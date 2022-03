Germering (ots) -Im Aachner Jugendhilfeprojekt Dock7 werden schulabsente Kinder und Jugendliche mit BRAINIX wieder ans Lernen herangeführt. Die besondere Herausforderung besteht in der Motivation der aus unterschiedlichen Gründen nicht am Schulunterricht Teilnehmenden. BRAINIX ist auf elektronischen Geräten verfügbar, die ihnen vertraut sind, bindet ihre Aufmerksamkeit mit Storytelling und gibt ihnen die Freiheit, ortsunabhängig dann zu lernen, wenn der Biorhythmus günstige Zeitpunkte für konzentriertes Arbeiten bietet.Ziel und Schwerpunkt der Arbeit von Dock7 liegen darin, die Kinder und Jugendlichen zur Teilhabe an der Gesellschaft zu befähigen. Die Hilfe folgt einem individualpädagogischen Konzept und orientiert sich an den Ressourcen der Teilnehmenden unter Berücksichtigung ihres sozialen Umfelds. "Die von uns betreuten Kinder und Jugendlichen haben Probleme mit der Institution Schule, insbesondere mit dem direkten Kontakt mit Lehrkräften. BRAINIX gibt ihnen die Möglichkeit, für sich allein zu arbeiten und Feedback via Software zu erhalten. Damit können sie besser umgehen", erklärt Mader. Wichtige Eigenschaften von BRAINIX, die für Akzeptanz und Lernmotivation sorgen, seien "das Medium Tablet und der Touchscreen, mit dem viele Jugendliche vertraut sind und vor allem die Methode des Storytellings beim Vermitteln von Inhalten. BRAINIX holt sie dort ab, wo sie sich auskennen und wohlfühlen." Die Lernsoftware wird in zwei Gruppen mit drei bzw. vier Jugendlichen sowie in einer von Dock7 betreuten Orientierungsklasse an einer Aachener Schule mit sieben Schülerinnen und Schülern eingesetzt. Perspektivisch soll BRAINIX bei Dock7 von 20 bis 25 Jugendlichen genutzt werden.Pressekontakt:Friedrich KoopmannStiftung Digitale BildungBirkenweg 34b82110 GermeringTel.: 0172 / 3248423E-Mail: friedrich.koopmann@digi-edu.orgOriginal-Content von: Stiftung Digitale Bildung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150662/5161577